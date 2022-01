Linz ließ vor Heim-Doppel nächsten Spieler ziehen

Die Eishockeyspieler der Steinbach Black Wings dürfen nach drei Auswärtsspielen in Serie heute wieder vor eigenem Publikum antreten. Gegen Znojmo (19.15 Uhr) wird der EHC ohne Colin Smith auskommen müssen. Der Stürmer (fünf Tore, neun Vorlagen in 16 Spielen), der im November aus Schweden zu den Linzern gestoßen war, wurde gestern zum EHC Olten in die zweithöchste Schweizer Liga transferiert. Nach Verteidiger Maxim Lamarche (Grenoble) war es der zweite Legionär, der seine Zelte in Linz mangels Chancen auf die Play-offs abbricht. Weitere Abgänge sind laut Klub nicht geplant.

Verständnis für die Entscheidung seiner Ex-Kollegen hat Emilio Romig. "Als Sportler hat man den Stolz, dass man niemals aufgibt. Aber es gibt einen Punkt, an dem es besser ist, das Beste aus der Situation zu machen", sagte der Stürmer im OÖN-Eishockey-Podcast. Der 29-jährige Wiener hat sich jüngst für zwei weitere Saisonen an die Black Wings gebunden – mit dem Ziel "ein Teil dessen zu sein, das den Erfolg nach Linz zurückbringt. Mir taugt die Stadt, deswegen tut es noch mehr weh, dass die Siege fehlen." Heimerfolge heute gegen Znojmo und am Sonntag gegen Villach (17.30 Uhr) wären ein Anfang.