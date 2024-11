Black Wings sind der Angstgegner des Rekordmeisters

Linz jubelte in Klagenfurt in der Historie der Eishockeyliga einmal öfter als der KAC.

Keine 48 Stunden nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung in Innsbruck steigen die Steinbach Black Wings heute wieder in den Mannschaftsbus. In Klagenfurt (19.15 Uhr, im Liveticker auf nachrichten.at) sollen auch im fünften Spiel in Serie Punkte auf das Konto der Linzer wandern. Die Chancen dafür stehen rein statistisch nicht schlecht: Die Black Wings sind das einzige ICE-Team, das in der Heidi-Horten-Arena eine positive Bilanz vorweisen kann.

Von bisher 75 Spielen seit der Liga-Neugründung im Jahr 2000 gingen 38 an die Linzer, 37-mal blieben die Kärntner siegreich. Vor allem die zuletzt erfolgreiche dritte Sturmreihe der Linzer hat in Klagenfurt eine Portion Extra-Motivation auf ihrer Seite: An der Seite des internen Top-Torjägers Luka Maver spielen mit Andreas Kristler und Julian Pusnik zwei Cracks, die ihre Eishockey-Jugendjahre ausgerechnet beim Erzrivalen der Klagenfurter, dem Villacher SV, verbracht haben.

ICE Hockey League, 17. Runde: Heute, 19.15 Uhr: KAC – Linz, Wien – Salzburg, Fehervar – Vorarlberg, VSV – Pustertal, Innsbruck – Bozen; 19.45: Asiago – Graz; Tabelle: 1. Südtirol 36 Punkte, 2. Fehervar 33, 3. Graz 29; 6. Klagenfurt 25, 9. Linz 19.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz