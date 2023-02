Linz in der Krise? "Haben keine Zeit für Selbstmitleid"

Nach der 2:4-Heimniederlage gegen Klagenfurt am Sonntagabend muss man in der Form-Tabelle der win2day ICE Hockey League weit nach unten blicken, ehe die Steinbach Black Wings aufscheinen. Zuletzt wurden fünf Spiele in Folge verloren. Klammert man die Erfolge gegen die Tabellennachzügler Feldkirch und Ljubljana aus, haben die Linzer seit dem Jahreswechsel nur eines von 13 Spielen gewonnen.