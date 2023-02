Linz-Gegner hat Oberwasser

Die Black Wings um Matt Murphy (vorne) gastieren in Asiago.

Asiago kämpft verbissen um ein Pre-Play-off-Ticket, die Linzer peilen die direkte Viertelfinalqualifikation an. Dafür müssen sie unter die besten sechs kommen, aktuell sind sie Fünfte. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf die "Nacht der Legenden" am Sonntag (17.10 Uhr) gegen den Villacher SV auf Hochtouren. Die Gästeliste mit ehemaligen Linzer Größen ist seit gestern offiziell um einen Prominenten reicher: Ex-Stürmer Pat Leahy, der beste Freund von Coach Philipp Lukas, reist extra aus Amerika an.

