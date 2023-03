Linz bleibt positiv: "Das wird noch eine lange Serie"

Shutouts (keine Gegentreffer) für Bozen-Torhüter Samuel Harvey und KAC-Goalie Sebastian Dahm, Auswärtssiege für Klagenfurt (4:0 in Villach) und Wien (6:4 in Innsbruck) – die Eishockey-Play-offs 2023 haben zum Auftakt die eine oder andere Besonderheit serviert. Auf dem Papier standesgemäß war der 2:0-Sieg des HCB Südtirol über die Steinbach Black Wings, die mit dem Bewusstsein die Heimreise antraten, dass in der Palaonda mehr möglich gewesen wäre gegen den Grunddurchgangs-Champion.