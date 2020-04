Linz AG lenkt ein: Zwei Klubs in der höchsten Eishockey-Spielklasse?

Der Linzer Eishockey-Konflikt geht in die nächste Runde. Heute reagierte die Linz AG auf ein Beschwerdeschreiben, das Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag über seine Anwälte übermittelte.

Das ist die Presseaussendung der Linz AG

"Gemeinsames Ziel: Linzer Eishockey soll höchstklassig bleiben

Die Linzer Eishallen stehen mehreren Eishockey-Vereinen zur Verfügung

Mitte April teilte die LINZ AG-Tochter LINZ SERVICE GmbH als Eigentümer der Linzer Eishalle der Vertragspartnerin Black Wings Marketing GmbH, die sich im Privateigentum der Familie Freunschlag befindet, mit, dass das Nutzungsübereinkommen der Linzer Eishallen, welches zuletzt für den Zeitraum 1. 8. 2019 bis 30.4.2020 abgeschlossen wurde, nicht verlängert wird und daher endet.

Dieser Schritt wurde als notwendig erachtet, da seit August 2019 bis März 2020 mehrere Gespräche über ein neues Nutzungsübereinkommen geführt wurden, allerdings keine Einigung erzielt werden konnte.

Eine weitere Hallennutzung kann daher vom Halleneigentümer ohne eine vertragliche Vereinbarung über die geltenden Rahmenbedingungen nicht akzeptiert werden.

Auf Basis der am Montag 20.4.2020 vom EHC LIWEST Black Wings Linz vorgelegten konkretisierten Unterlagen hinsichtlich der getätigten baulichen Investitionen erklärt sich die LINZ SERVICE GmbH bereit, Gespräche für die Verlängerung der Hallennutzung mit dem Verein EHC LIWEST Black Wings Linz wieder aufzunehmen.

Die LINZ SERVICE GmbH betont, dass sie als Halleneigentümerin einen möglichst neutralen Standpunkt einnehmen möchte. Bereits jetzt stellt sie die beiden Eishallen bis zu neun Eishockey-Vereinen zur Verfügung.

Durch den zuletzt erfolgten Garderobenausbau ist die Nutzung der Eishallen für zwei höchstklassig spielende Eishockey-Vereine möglich. In diesem Sinne ist man überzeugt, dass das gemeinsame Ziel, Eishockey in Linz auch weiterhin in der höchsten österreichischen Liga sicherzustellen, erreicht werden kann.“

Welche Entscheidung trifft die Liga?

Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag hatte infolge der Nichtverlängerung des am 30. April auslaufenden Pachtvertrages von Seiten der Linz AG (“kein Vertrauen mehr in die aktuelle Führung“, wie es Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider formulierte) eine Beschwerde über seine Anwälte eingereicht.

Durch die Umbauarbeiten an und in der Halle habe sich das Nutzungsübereinkommen verändert. Dieses soll laut Freunschlag ab 1. Mai gültig sein und solange Bestand haben, solange die Black Wings in der EBEL spielen.

Sollte ein Gericht zu einer anderen Meinung gelangen, würden Freunschlags Black Wings Schadenersatzansprüche in sechsstelliger Höhe stellen. Und zwar wegen der Investitionen in die Arena, wie es heißt.

Welche Auswirkungen diese Entscheidung auf die Lizenzvergabe in der Eishockeyliga haben wird, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Der von Freunschlag geführte EHC Black Wings Linz hat derzeit eine gültige Lizenz für die Saison 2020/21, der neu gegründete Eishockey-Verein Linz bemüht sich derzeit um eine solche und arbeitet gerade den Anforderungskatalog ab.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at