Lindner wechselt leihweise nach Zell am See

Es geht um Spielpraxis. Deshalb verleihen die Black Wings Jung-Verteidiger Lorenz Lindner zu den Zeller Eisbären in die Alps Hockey League. Bei personellem Bedarf wäre Lindner aber weiterhin für die Black Wings spielberechtigt. Der 21-Jährige soll mittelfristig zum Stammverteidiger in der Defensive der Kampfmannschaft werden.

Lesen Sie mehr: Black Wings feierten gegen Augsburg dritten Sieg im vierten Testspiel

Lindner spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Steel Wings in der Alps Hockey League und für die Black Wings in der ICE Hockey League. In der Vorsaison kam der gebürtige Kärntner in 18 Spielen auf drei Tore und zwei Vorlagen. Neben den insgesamt 33 Einsätzen für die Steel Wings bestritt der 21-Jährige auch 55 Einsätze in der ICE Hockey League.

Hören Sie auch die Eisbrecher-Podcastfolge mit Henrik Neubauer:

Henrik Neubauer Stürmer der Black Wings Alle Folgen Black-Wings-Neuzugang Henrik Neubauer erzählt nach seinen ersten Wochen in Linz über die Eingewöhnungsphase, seine Ausbildungsjahre in Färjestad und seine Erlebnisse in den Nationalteams von Österreich und Schweden.

Head Coach Philipp Lukas: "Wir sind sehr glücklich über den engen Austausch mit Zell am See. Das Allerwichtigste für Lorenz ist, dass er Spielzeit bekommt, um sich weiterzuentwickeln. Zell ist eine tolle Adresse für ihn mit einem guten Coaching-Staff. Es ist definitiv nicht das Ende seiner Reise in Linz, denn wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. Er hat auch in der Pre-Season gute Leistungen gezeigt und es geht nur darum, dass er Einsätze bekommt. Wir werden in ständigem Kontakt mit Marcel Rodman sein und uns darum kümmern, dass er in guten Händen ist."

"Wir glauben, dass diese Lösung am besten ist für Lorenz Lindner und seine sportliche Weiterentwicklung. Zell am See ist eine Top-Organisation, bei welcher er auf höchstem Niveau viele und eine verantwortungsvolle Rolle bekommt. Er hat bereits in der ICEHL sein Potenzial gezeigt und wir sind uns sicher, dass er durch die Kooperation sowohl menschlich als auch sportlich weiter zu einem Spieler für die Bundesliga reifen wird", sagt Präsident Peter Nader.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.