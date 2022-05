Bester Spieler und bester Torhüter bei Salzburg Zum besten Feldspieler der Liga wurde der kanadische Verteidiger TJ Brennan gewählt, der für Red Bull Salzburg in 60 Spielen 27 Treffer und 32 Vorlagen erzielen konnte und so ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Titel war. Dahinter landete Black-Wings-Kapitän Brian Lebler (in den Playoffs auch für Salzburg aktiv) sowie James Sheppard (Wien). Auch der beste Torhüter spielte laut einem Viertel der Befragten in der Mozartstadt: Atte Tolvanen