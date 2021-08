Lebler blendend in Schuss

Der Olympia-Traum war schon nach den ersten beiden Quali-Matches in Bratislava (1:2 gegen die Slowakei, 2:5 gegen Belarus) geplatzt. Gestern verabschiedete sich Österreichs Team ehrenvoll mit einem 4:1-Sieg über Polen – und einem Hattrick von Brian Lebler. Der Linz-Kapitän erzielte die Tore zum 2:1 (20.), 3:1 (35.) und 4:1 (53.) und war mit insgesamt fünf Turniertreffern Topscorer.

Auch für die Steinbach Black Wings gab es das erste Erfolgserlebnis in der Vorbereitung auf die am 17. September beginnende ICE Hockey League. Drei Tage nach dem turbulenten 4:5 in Graz gewann das Team von Dan Ceman ohne fünf Leistungsträger gegen den deutschen Zweitligisten Bad Nauheim 3:1. "Es war eine ordentliche Leistung", sagte Manager Gregor Baumgartner nach der Heimpremiere vor 800 Fans. Die Tore für den EHC erzielten Chris Rumble (28./pp2), Rafael Rotter (40.) und Stefan Gaffal (60./empty net).