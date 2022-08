Lahoda musste unters Messer - und verpasst Saisonauftakt

Der 26-Jährige war im Spiel gegen die Eisbären Berlin unglücklich gegen die Bande gekracht und musste am Montag im UKH Linz operiert werden. Durch die Unterkörperverletzung verpasst der gebürtige Salzburger den Saisonstart - unter anderem den Auftakt gegen seinen Ex-Klub Villach (16. September).

"Das ist sicherlich nicht der Start in die Saison, den ich mir erhofft habe. Aber ich kann es nicht erwarten an meinem Comeback zu arbeiten und zurück zu den Jungs zurückzukehren", schrieb der Stürmer am Montagnachmittag auf Instagram.

Vergangene Woche haben wir im Eisbrecher-Podcast mit Black-Wings-Physiotherapeut Thomas Hebenstreit über Behandlungen, Verletzungen und den Alltag als Physio bei einer Sportmannschaft gesprochen: