Lag nach Puck-Treffer minutenlang auf dem Eis: So geht es Black-Wings-Stürmer Gaffal

"Nach ersten Test wurden zum Glück keine Verletzungen an der Wirbelsäule festgestellt", vermeldeten die Steinbach Black Wings Linz am Montag. Allerdings bleibe Stefan Gaffal zu weiteren Untersuchungen im Krankenhaus, weil eine Fraktur im Kopfbereich festgestellt wurde.

Mehr wollte der Eishockey-Klub am Montag noch nicht bekanntgeben. Man wolle die Untersuchungen der nächsten Tage abwarten, heißt es auf OÖN-Nachfrage.

Der 26-Jährige hatte den Fans beim 1:4 am Sonntag gegen Pustertal einen Schreck versetzt, als er nach einem Puck-Treffer in Nacken minutenlang auf dem Eis liegen blieb. Gaffal wurde von Rettungskräften in Krankenhaus gebracht. "Dem gebürtigen Linzer geht es den Umständen entsprechend gut, jedoch wird der 26-Jährige stationär beobachtet", heißt es in der Aussendung.

