Kristler und Lebler im Dauer(karten)-Einsatz

Obwohl das Eis in der Linz-AG-Eisarena längst abgetaut wurde trifft man Brian Lebler, Andreas Kristler und viele weitere Cracks der Black Wings beinahe täglich in der Kabine an. Grund dafür sind viele Termine, die die Cracks im Sommer wahrnehmen. Am Dienstag bat beispielsweise Puls24 um die Aufzeichnung eines Interviews mit dem Linzer Kapitän und Neo-Trainer und Sportchef Philipp Lukas. Am Donnerstagabend konnten sich Fans ihre Dauerkarte für die kommende Saison höchstpersönlich von Lebler und Kristler am Schalter übergeben lassen. Kurze Smaltalks, Selfies und Autogramme natürlich inbegriffen.

Bild: BWL

Am Samstag zweimal für die gute Sache

Spätestens am Samstag steht bei den Terminen aber wieder die sportliche Aktivität im Vordergrund. Ab 9 Uhr steigt ein Charity-Tennisturnier auf der Anlage des ÖTB TV Urfahr - wo Black-Wings-Präsident Peter Nader Obmann ist. Mit dabei ist unter anderem auch Andreas Kristler, der einem Partner oder einer Partnerin für das Doppel-Turnier zugelost wird. Der Stürmer wird nicht der einzige Crack der Black Wings sein, der für den guten Zweck mitspielt.

Gleich am Nachmittag geht es für die Eishackler weiter nach Puchenau, wo ein Fußball-Pfingstturnier in Erinnerung des ehemaligen Black-Wings-Teamarztes Werner Kleschpis auf dem Programm steht. Gerüchten zufolge soll das Team der Stahlstädter (gespielt wird mit fünf Feldspielern und einem Torhüter) hochwertig besetzt sein. So sollen etwa Rafael Rotter, Daniel Oberkofler oder David Kickert für das Turnier nach Puchenau anreisen, sofern sie die Freigabe dafür bekommen. Lebler wird als Libero auflaufen, Kristler soll - wie auf dem Eis - über die Flügel stürmen.

Neuer Fanbetreuer installiert

Um die Verbindung zu den Fans zu stärken, haben die Black Wings in dieser Woche Daniel Wolkerstorfer zum Fan-Koordinator bestellt. Der 37-Jährige soll als eine Art Schnittstelle zwischen Verein und Fanklubs, aber auch einzelner Anhänger fungieren. Der Vater von drei Kindern ist seit etwa 25 Jahren Anhänger der Black Wings, in der Halle bekannt als Trommler und agierte in der Vorsaison bei den Steel Wings als Fotograf. Der Krankenhauslogistiker betreibt das Amt des Fanbetreuers ehrenamtlich.

„Wir sind sehr froh, für all unsere Fans und jene die es noch werden wollen einen zentralen Ansprechpartner gefunden zu haben. Es ist uns als Klub extrem wichtig, mit unseren Fans im ständigen Austausch zu sein. Ich freue mich sehr auf den Austausch und die Zusammenarbeit", wird Black-Wings-Präsident Nader auf der Website zitiert. Daniel Wolkerstorfer: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und bin stolz, mich ehrenamtlich bei den Black Wings engagieren zu können. Mir sind die Anliegen jedes einzelnen, egal ob Fanclub-Mitglied, Langzeit-Fan oder Eishockey-Neuling, gleich wichtig und ich werde versuchen, jedem die bestmögliche Hilfe zu leisten.”