Kickert bleibt den Black Wings treu, Schofield nicht

Zwei weitere Personalentscheidungen bei den Black Wings sind gefallen. Die Linzer gehen mit David Kickert als Einser-Torhüter in die ICE Hockey League 2020/21. Der gebürtige Korneuburger hat seinen Vertrag verlängert, obwohl es gegen Ende der Spielzeit 2019/20 eher nach einem Abschied aus Oberösterreich ausgesehen hatte. Der 26-jährige Nationalspieler war ziemlich frustriert gewesen, weil er nach dem Engagement von Jeff Glass in den wichtigen Spielen nicht mehr eingesetzt wurde.

„Glass ist natürlich nicht mein bester Freund. Dass er da ist, macht es mir auf jeden Fall nicht leichter. Zum einen, die Motivation zu finden. Zum anderen endet es in Verzweiflung, da die schlechtere Leistung des Teams meiner Meinung nach nicht an mir gelegen ist. Das kann ich allerdings nicht kontrollieren. Das Einzige, das ich beeinflussen kann, ist, wie ich darauf reagiere. Ich finde, dass ich das bis jetzt sehr gut gemacht habe, indem ich einfach weiter hart arbeite und nicht raunze“, fand Kickert in einem Interview mit eishockeyonline.at offene und ehrliche Worte.

Jetzt will Kickert neu durchstarten und zum Fels in der Brandung werden. Ohne Glass, der kein Thema beim EHC ist. Die Black Wings müssen sich auch auf eine Zukunft ohne einen ihrer besten Spieler einstellen. Mittelstürmer Rick Schofield verlässt die Linzer nach vier Saisonen, in denen er in 219 Meisterschaftsmatches nicht weniger als 100 Tore und 104 Assists verbuchte. Wings-Manager Gregor Baumgartner hätte den 33-jährigen Kanadier gerne weiter beim Verein gesehen, doch gegen die finanzielle Power des Liga-Krösus gab es keine Chance. Schofield ist ab sofort ein „Roter Bulle“, er übersiedelt nach Salzburg.

„Es war schon lange mein Wunsch“

In einer Presseaussendung der Mozartstädter wird der Familienvater (Frau Meghan, Tochter Sadie) wie folgt zitiert: „Es war schon lange mein Wunsch, für den EC Red Bull Salzburg zu spielen. Nach vier schönen Jahren in Linz wusste ich zwar, dass der Wechsel zu einem anderen Team schwierig sein würde, aber die klare Vision, die Head Coach Matt McIlvane und das gesamte Mitarbeiter-Team verfolgen, hat mich überzeugt.“

Auch die Black Wings haben heute einen Neuzugang vermeldet, allerdings nicht auf der Spielerebene. Nach dem monatelangen Eishockeykonflikt mit dem EHV Linz wurde der erste neue Sponsor präsentiert. Der Werkzeughandel-Spezialist „Schuller Eh‘klar“ steigt als Premiumpartner ein.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at