Keine Panik wegen einer Panne

Der Umbau der Linzer Keine-Sorgen-EisArena wird erst am 22. November – rund zehn Wochen nach dem Eishockey-Liga-Start (14. September) – abgeschlossen sein. "Damit war aber zu rechnen. Wir müssen halt ein bisschen improvisieren", sagte Peter Freunschlag, der Präsident der Black Wings.

Für die Fans ändert sich trotz der Arbeiten nur wenig. Schon im ersten Liga-Heimspiel am 4. 10. gegen Bozen darf die Kapazität von 4865 Besuchern ausgereizt werden. Bei den Testmatches am 16. 8. (gegen Budweis) und am 1. 9. (gegen Straubing) sind wegen der geringeren Anzahl an Fluchtwegen aber deutlich weniger Zuschauer erlaubt.

Ganz reibungslos verlaufen die Arbeiten nicht. Aufgrund eines veralteten Kanalplans war Zement in einen bestehenden künstlichen Wasserlauf gegossen worden. "Der war damit unbrauchbar und musste wieder aufgegraben werden", berichtete Freunschlag. Nachsatz: "Diese Panne hat aber keinen Einfluss auf den Zeitplan."

Der alte Kabinentrakt wird gerade durch einen zweigeschoßigen Anbau (mit Wellnessbereich, Kraftkammer, Schulungs- und Büroräumen) ersetzt. Außerdem kommt es zu einer Erweiterung der VIP-Räumlichkeiten.

