Kein Glück am Freitag, dem 13.

Es gibt Eishockeycracks, die mit einem bestimmten Fuß voraus die Spielfläche betreten oder beim Einmarsch des Teams eine gewisse Reihenfolge einhalten oder ein Andenken von zuhause in die Kabine mitbringen. Rituale gehören einfach zum Geschäft. Für einige ist Freitag, der 13., ein Glückstag, für die Steinbach Black Wings war es hingegen ein Datum zum Vergessen. Die Linzer schlitterten vor 3105 Zuschauern gegen den Tabellenzweiten Bozen in eine 1:4-(0:1, 0:1, 1:2)-Heimniederlage, womit sich der Kampf rund um den ominösen Strich weiter zuspitzt.

Der Platz des EHC in den Top Sechs, die sich direkt für das Play-off-Viertelfinale qualifizieren, ist um nur noch vier Punkte abgesichert. Daran änderte auch ein Tor eines Geburtstagskindes nichts. Graham Knott, der 33 Sekunden nach Beginn des 3. Drittels im Powerplay zum 1:2 einschoss (41.), wurde gestern 26 Jahre alt.

Den Black Wings fehlt es offensiv an Durchschlagskraft, was vor allem an einer Personalie festzumachen ist. Kapitän Brian Lebler, der in dieser Saison 13 Volltreffer und sieben Assists zu Buche stehen hat, fehlt wegen einer Schulterblessur an allen Ecken und Enden. Der 34-Jährige ist seit dem Neujahrsmatch gegen Innsbruck (1:3) nach einem missglückten Check, der mit einer Bruchlandung in der Bande endete, außer Gefecht. Mittlerweile hat der Ex-Teamstürmer mit leichtem Eistraining begonnen.

„Wir wollen nichts überstürzen“, tritt der Linzer Trainer Philipp Lukas auf die Bremse. Mit einem Einsatz am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Schlusslicht Vorarlberg ist nicht zu rechnen. Dann dürfen sich die Black Wings keinen Selbstfaller wie gestern leisten, als sie beim Gegentor zum 0:2 (40.) in Überzahl in einen Konter liefen.

Alexander Zambarloukos

