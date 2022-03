Zur Benotung: Die Spieler erfüllen im Kader gewisse Rollen. Brian Lebler als Top-Stürmer muss also in einem anderen Licht betrachtet werden, als Jakob Mitsch in der vierten Reihe. Würde Lebler zu selten treffen, wäre es für den Verein fataler, als wenn Mitsch keine Offensive produzieren würde. Als Basis-Note gilt die Note 3. Diese besagt, dass der Spieler die Rolle erfüllt hat und das gezeigt hat, was man von ihm erwarten konnte. War er besser als erwartet, gibt's die Note 2.