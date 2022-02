Kein Black-Wings-Heimspiel am Samstag

Die Steinbach Black Wings befinden sich in dieser Eishockey-Saison auf ihrer „Abschiedstournee“. Der Play-off-Zug ist längst abgefahren, vier Matches im Grunddurchgang stehen noch auf dem Programm. Am Freitag (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gastieren die Linzer bei Tabellenführer Red Bull Salzburg, der sein Viertelfinalticket schon in der Tasche hat.

Bereits am Samstag (17.30 Uhr) wäre das nächste Heimspiel auf dem Programm gestanden, doch daraus wird nichts. Gegner Dornbirn Bulldogs muss aufgrund von medizinischen Vorsichtsmaßnahmen die Notbremse ziehen. Will heißen: Es gibt (wieder einmal) Coronaverdachtsfälle im Team der Vorarlberger. Ein Nachtragstermin steht noch nicht fest.

Die Black Wings wollen mit den Coaches Mark Szücs und Jürgen Penker, die in der kommenden Saison die Assistenten von Neo-Cheftrainer Philipp Lukas sein werden, die Meisterschaft anständig zuende bringen. Vier Partien stehen noch auf dem Spielplan: Salzburg auswärts, Fehervar am 25. Februar (19.15 Uhr) zuhause, Innsbruck am 27. Februar (17.30 Uhr) in der Fremde und eben das verschobene Nachzüglerduell mit Dornbirn.

Österreicher-Kern für die nächste Saison steht

„Die Ausgangslage ist klar und die Statistiken sprechen eine mehr als deutliche Sprache“, sagte Szücs vor dem Kräftemessen mit Liga-Krösus Salzburg, gegen den nicht nur Verteidiger Chris Rumble und Stürmer Julian Pusnik verletzt fehlen werden. Auch Goalie Thomas Höneckl ist nicht an Bord, er kehrt erst in der nächsten Saison zurück. Die aktuelle beendet er beim deutschen Zweitligisten Kaufbeuren.

„Für uns ist das Spiel aber nochmal eine schöne Herausforderung. Wir werden Salzburg mit Sicherheit einen harten Kampf liefern und alles aus uns herausholen“, versprach Szücs. Ein Stamm an Österreichern steht bereits für 2022/23 bei den Black Wings unter Vertrag: Gerd Kragl, Ramon Schnetzer, Raphael Wolf, Emilio Romig, Niklas Bretschneider, Alexander Lahoda oder Marco Brucker bleiben in Linz, bei Pusnik stehen die Zeichen trotz eines Kniescheibenbruchs auf Verlängerung. Mit Stürmer und „Eigengewächs“ Stefan Gaffal sollen sich die Linzer über die Fortsetzung der Zusammenarbeit einig sein.

Kurzgastspiel von Lebler in Salzburg?

Kapitän Brian Lebler hat noch bis 2024 Vertrag in Linz, ein vorübergehender Standortwechsel ist aber nicht gänzlich auszuschließen, auch wenn Wings-Präsident Peter Nader sagt, „dass es nicht vorgesehen ist, weitere Spieler für den Rest der Saison abzugeben“. Die Liste der Interessenten aus dem In- und Ausland ist jedenfalls lang. Deadline für Transfers innerhalb der Liga ist der kommende Dienstag (22. Februar).

Dem Vernehmen nach sind die Vienna Capitals, der KAC und auch Red Bull Salzburg am 33-jährigen Teamstürmer, der 25 Saisontore zu Buche stehen hat, interessiert. Die Salzburger sind nach dem Unterarmbruch von Mario Huber in der Mittwoch-Partie in Bozen (3:0-Sieg) zum Handeln gezwungen. Lebler soll auf dem Zettel der um den Titel kämpfenden „Eisbullen“ ziemlich weit oben stehen.

Länderspiel gegen Tschechien in Linz

So oder so dürfte die Saison für Lebler in die Verlängerung gehen. Der Goalgetter will mit Österreichs Nationalteam bei der WM der Division IA in Ljubljana (2. bis 8. Mai) um den Aufstieg in die höchste Kategorie kämpfen. Der erste Vorbereitungslehrgang der Equipe von Cheftrainer Roger Bader steigt übrigens von 2. bis 8. April in der Linz-AG-Eisarena. Hier wird es am 8. April (19 Uhr) auch ein freundschaftliches Ländermatch gegen Tschechien geben.