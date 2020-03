Tag der Entscheidung oder Verlängerung? Das ist die Frage vor dem heutigen vierten Eishockey-Viertelfinalspiel (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in der Linz-AG-EisArena. Die Black Wings schicken sich an, den amtierenden Meister KAC zu entthronen, sie führen in der Best-of-7-Serie 3:0, ein einziger Sieg fehlt noch zum Aufstieg. Geht es nach der Stimmungslage auf beiden Seiten, kann der Gewinner eigentlich nur aus Oberösterreich kommen.