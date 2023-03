 Jetzt kann sich Bozen warm anziehen

Wer jetzt schon von der halben Miete spricht und womöglich mit einem Auge in Richtung Semifinale mit einem möglichen "Eishockey-Derby" gegen Red Bull Salzburg schielt, wird von den Steinbach Black Wings nur Kopfschütteln und bitterböse Blicke ernten. Denn so verheißungsvoll diese 2:1-Führung in der Best-of-7-Serie gegen Grunddurchgangs-Champion HC Bozen klingt, so wenig vermag sie über den Ausgang auszusagen.