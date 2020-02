Jetzt darf nichts mehr anbrennen

Seit dem Einstieg ins Eisho-ckey-Oberhaus im Jahr 2000 haben die Black Wings nur zweimal die Play-offs verpasst. Das war 2004/05 und 2005/06. Ansonsten sind die Linzer eine Konstante in der K.o.-Phase, daran dürfte sich auch heuer nichts ändern. Der EHC steht kurz vor dem Erreichen des ersten Etappenziels. Gut möglich, dass Kapitän Brian Lebler & Co. bereits heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in der viertletzten Runde der Quali-Gruppe alles klar machen.

Mit Dornbirn erscheint das um seine wahrscheinlich letzte Chance kämpfende Schlusslicht in der Linz-AG-EisArena – und damit jener Kontrahent, den die Wings vor einer Woche auswärts mit 6:2 in die Schranken gewiesen haben. "Wir wollen die Play-offs so rasch wie möglich fixieren und auch spielerisch den nächsten Schritt machen. Wir müssen diese Tiefschlaf-Phasen, die uns öfter in Schwierigkeiten gebracht haben, abstellen", merkte EHC-Trainer Tom Rowe kritisch an. Verteidiger Gerd Kragl versprüht Optimismus: "Daheim sind wir stark." Ob die Black Wings heute gegen 22 Uhr durchatmen dürfen, hängt nicht nur von ihnen ab. Der Blick auf die Parallelmatches wird noch intensiver ausfallen als sonst.

Gewinnen die Linzer nach 60 Minuten und lässt auch der Villacher SV gegen Znojmo nichts anbrennen, wäre das Viertelfinal-Ticket in trockenen Tüchern. Detto, wenn die Wings nach regulärer Spielzeit siegen und die Partie Innsbruck gegen Fehervar in der Verlängerung entschieden wird. Klingt kompliziert, ist aber so.

Comeback von Mark McNeill

Langsam, aber sicher lichtet sich das Lazarett bei den Linzern. Heute fallen "nur" noch die Stürmer Valentin Leiler und Julian Pusnik, der am Sonntag in Znojmo zurückerwartet wird, aus. Verteidiger Raphael Wolf kann trotz eines mächtigen Checks beim 5:2 in Villach, wo er sicherheitshalber das dritte Drittel ausließ, spielen. Und auch Mark McNeill ist wieder an Bord. Der Mittelstürmer hat wegen diverser Blessuren gerade einmal die Hälfte der insgesamt 46 Saisonmatches bestritten und dabei 16 Scorerpunkte (vier Tore, zwölf Assists) verbucht. Jetzt will der Kanadier neu durchstarten und in den Play-offs in Hochform sein.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at