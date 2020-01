Jeff Glass: Ehemaliger Junioren-Weltmeister ist heiß auf Eis

Jeff Glass, der neue (zweite) Eishockey-Torhüter der Black Wings, war einst Junioren-Weltmeister mit Kanadas Nationalteam gewesen. Der 34-Jährige hat mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass auch seine Nachfolger die Goldmedaille umgehängt bekamen. Die "Ahornblätter" gewannen das Finale gegen die Russen, die in der Gruppenphase noch 6:0 triumphiert hatten, 4:3.

Jetzt gilt Glass’ Fokus dem Linzer Team, für das er möglicherweise schon am Freitag (19.15 Uhr) gegen Innsbruck debütieren wird. Unter besonderen Umständen, versteht sich. Denn der EHC ruft den "Teddy Bear Toss" aus, das lustige und karitative Plüschtierwerfen (beim ersten Tor der Black Wings) ist heuer wieder Programm in der heimischen Keine-Sorgen-EisArena.

Glass hat am Samstag das Training aufgenommen und am Sonntag die blendende Stimmung in der beim 8:4 gegen Fehérvár nahezu ausverkauften Halle aufgesaugt. Die Vorfreude auf seine ersten Einsätze für den EHC ist groß, denn der ehemalige NHL-Spieler (15 Matches für die Chicago Blackhawks in der Saison 2017/18) war zuletzt vereinslos und damit ohne Matchpraxis. "Ich kann es kaum erwarten, wieder Eishockey zu spielen", sagte Glass, der sich bei einem Collegeteam fit gehalten hat.

Wer anstelle von Glass in Linz vorübergehend abgemeldet wird, ist noch offen. Leicht möglich, dass es einen der beiden aktuell Verletzten, Mario Altmann und Daniel Woger, trifft. Stürmer Julian Pusnik hat sich gestern fit gemeldet und die Reise nach Villach zu seinem Ex-Verein angetreten.

Bei der Liga-Präsidentenwahl in Salzburg erhielt Graz-Boss Jochen Pildner-Steinburg nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit.

