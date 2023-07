Import-Spieler im Anflug auf Linz - Black Wings freuen sich auf Saisonstart

Mehrere tägliche Fahrten von der Eishalle zum Flughafen und zurück - ein Zeichen dafür, dass die neue Eishockeysaison vor der Tür steht. Die Steinbach Black Wings empfangen dieser Tage ihre Spieler aus Übersee in Linz. Vier Import-Spieler sind bereits am Freitag in Linz eingetrudelt, zwei weitere folgen am Samstag und Sonntag.