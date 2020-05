Herr Baumgartner ist ziemlich überzeugt - vor allem von sich selbst

Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Gregor Baumgartner hat eine ziemlich klare Meinung, was und wer gut ist für die krisengeschüttelten EHC Black Wings Linz (die LIWEST klammern wir hier bei der Namensnennung aus, die will mit dem Verein nichts mehr zu tun haben). Herr Baumgartner gehört definitiv zu den Guten, das wurde in dem rund eineinhalbstündigen Talk mit dem Internet-Portal „Sport Fan“ deutlich.

Baumgartner hatte viel zu erzählen, auch über Dinge, die eigentlich nicht in seinen Aufgabenbereich fallen. Manchmal ist es besser, nichts zu sagen. Aber das fällt einem erfahrenen Fernseh-Experten (zuerst für ServusTV, dann für Sky) verständlicherweise nicht immer leicht.

Baumgartner ist ziemlich überzeugt - vor allem von sich selbst. Der 40-jährige Ex-Teamstürmer, der vom Kleinformat als „Meisterheld“ der Saison 2011/12 geadelt wurde, hätte sich heute in diesem Interview beliebter machen können, wenn er ausschließlich über seinen (derzeit noch ehrenamtlichen) Job, seine Ideen, Visionen und sein Konzept gesprochen hätte. Garniert mit der Hoffnung, dass das was wird mit den Black Wings in der höchsten Eishockey-Spielklasse 2020/21. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, weil auch der neu gegründete Eishockey-Verein Linz um eine Lizenz buhlt. Diesbezüglich sei angemerkt, dass die Unterlagen für die wirtschaftliche Prüfung des Klubs eingereicht sind und am Montag die nächste Phase mit dem Hallen-Check eingeläutet wird. Der EHV Linz hat eine Nutzungsvereinbarung mit der Linz AG abgeschlossen, der EHC Black Wings bemüht sich um eine solche. Ausgang offen.

„Wir haben die Lizenz und einen Kader. Die haben das nicht“

Für Baumgartner kann es nur einen Linzer Verein in der Ersten Liga mit dem neuen Titelsponsor bet-at-home geben. Und das sollten nach seinem Ermessen die Black Wings sein. „Denn wir haben die Lizenz und einen Kader. Die haben das nicht. Und für zwei Klubs ist kein Platz, weil sonst der Nachwuchs auf der Strecke bleiben würde.“ Letzteres ist schlüssig. Schon allein die Eiszeiten wären für die „Jungen“ massiv limitiert.

Baumgartner, der Gute, hatte aber nicht nur konstruktive Beiträge. Wenn er schon so lange reden darf, dann müssen schon ein paar Gestalten auch ihr Fett abbekommen. Weil dann steht man selber umso besser da, ist vielleicht die (fälschliche) Annahme. Also die Bösen sind relativ schnell ausgemacht. Das sind einmal die „Oberösterreichischen Nachrichten“, der unverschämte Medienpartner, der „das, was von uns gekommen ist, verfälscht dargestellt hat“. Zusatz: „Die einseitige Berichterstattung der Oberösterreichischen Nachrichten war sehr schlecht.“ Diese Kritik nehmen wir zur Kenntnis in einem Land mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung.

Wenn wir schon bei den Schlechten sind, dürfen wir natürlich nicht den ehemaligen Manager Christian Perthaler und Ex-Trainer Tom Rowe vergessen. Anstatt die Vergangenheit ruhen zu lassen und einfach pauschal zu sagen, dass gewisse Dinge verändert werden müssen und er, Baumgartner, versuche, seinen Beitrag zu leisten, konnte es sich der neue Manager (wieder einmal) nicht verkneifen zu sticheln. Und das nicht zu knapp.

„Auf dem Spielersektor kann man einige Tausender sparen, da sprechen wir in den 100.000ern“

Baumgartners Verhältnis zu Perthaler, mit dem er von 2006 bis 2014 unter einem Dach bei den Black Wings agierte, sei grundsätzlich „freundschaftlich“. Ob das auf Gegenseitigkeit beruht, sei einmal dahingestellt. Nein, seien wir uns ehrlich: Die beiden können sich nicht riechen.

Ganz freundschaftlich kommt jetzt das große „Aber“: „In den letzten Jahren ist die Entwicklung in die falsche Richtung gegangen, in eine Negativspirale“. Eigentlich - und das klingt durch - ist es ein Wunder gewesen, dass sich Perthaler (was die sportlichen Agenden betrifft) so lange halten konnte. „Im Fußball und in anderen Sportarten würden Fans den Rauswurf eines Managers fordern.“ Perthaler, der jetzt gemeinsam mit Wirtschaftsanwalt Peter Vogl die Geschäfte beim EHV Linz führt, hat offenbar ganz viel falsch gemacht, deshalb „ist diese Veränderung auch legitim“.

Darüber lässt sich selbstverständlich diskutieren. Doch die Art und Weise, wie es der Herr Baumgartner transportiert, ist schon ziemlich überheblich und gleichzeitig erniedrigend. Baumgartner selbst würde mit einer Budgetreduzierung (Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag schätzt/kalkuliert/rechnet mit 3,8 Millionen Euro und damit um rund 700.000 Euro weniger als in der abgelaufenen Saison) relativ problemlos zurecht kommen. Einen Kader hat er im Kopf - und der wird deutlich billiger werden als jener unter seinem Vorgänger Perthaler: „Auf dem Spielersektor kann man einige Tausender sparen, da sprechen wir in den 100.000ern. Nachrüstungen haben im letzten Jahr das Spielerbudget überschritten“, sagt er. Und: „Die Fans brauchen sich keine Sorgen zu machen.“

„Hoffentlich in naher Zukunft einen Meistertitel feiern“

Denn die Black Wings werden vorne mitspielen und „hoffentlich in naher Zukunft einen Meistertitel feiern“. Diese Sehnsucht hat auch Peter Freunschlag. Lang lang ist‘s her. Acht Jahre mittlerweile Ein Wunder ist das nicht. Denn die Kommunikation hat auch nicht so richtig funktioniert. Vor allem mit Nachwuchschef Robert „Bobby“ Lukas, der seine Aufgabe zu „100 Prozent und noch mehr“ erledigt. „Er ist in den letzten ein, zwei Jahren von der sportlichen Leitung, dem Vorstand (von allen außer Freunschlag, nehmen wir frech an) und den Trainern der ersten Mannschaft ein bisschen im Stich gelassen worden“, erzählt Baumgartner.

Gut, er muss es ja wissen. Als Mentor einiger Jugend- und Alps-Hockey-League-Spieler der Black Wings. Baumgartner ist Chef der Firma „GB“, das sind zum einen seine Initialen, zum anderen stehen diese Buchstaben für „Get Better“, also für das „Besserwerden“. „Es ist meine Pflicht und Aufgabe, die Nachwuchsathleten zu unterstützen.“ Das ist lobenswert.

„Eine der schwierigsten Aufgaben, Sohn eines Präsidenten zu sein“

Jetzt, da Baumgartner an Bord ist, können sich endlich alle frei entfalten. Es werden dynamische Black Wings werden, die modernes Eishockey zelebrieren. Mit Kapitän Brian Lebler und Dragan Umicevic. Zumindest diese zwei Katzen ließ er, was die Kaderzusammenstellung betrifft, aus dem Sack. Baumgartner sprach auch über Stürmer Stefan Freunschlag. „Es ist eine der schwierigsten Aufgaben, Sohn eines Präsidenten zu sein. Stefan hat sich ganz gut entwickelt. Ich habe zu seinem Vater Peter Freunschlag gesagt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, würde er woanders spielen.“ Das wäre bestimmt kein schlechter Move.

Aber würde Stefan Freunschlag die Black Wings verlassen, würde er natürlich um einen jungen, Energie geladenen Trainer, der schnelles, modernes Eishockey auf hohem Fitnesslevel servieren wird und auch noch ein Idee hat (die ihm aber vom Verein vorgegeben wird), umfallen. „Ich habe zehn Stück im engeren Auswahlverfahren“, verrät Baumgartner. Und noch was sagt er: „Wir holen keinen Ableger aus Nordamerika, der über 50 ist.“ Damit schließt sich die Tür für den Meistermacher von 2011/12, Rob Daum, der liebend gern nach Linz zurückkehren würde und Baumgartner nach dessen Bestellung zum Manager (und der Trennung von „Feind“ Perthaler) kontaktiert hat.

Rowe ist viel zu teuer, zu alt und hat kein Konzept

„Für Rob Daum ist kein Platz“, sagt Baumgartner glasklar. Für den bisherigen Coach Rowe sowieso nicht. Dieser Rowe ist ja auch so ein nordamerikanischer Ableger, 63 (also uralt), und er sympathisiert mit Perthaler (das sagt Baumgartner nicht).

Wenn man dem neuen starken Mann bei den Black Wings aber so zuhört, war der Herr Rowe eigentlich ein ziemlicher Wappler. Naja, er wäre vor rund eineinhalb Monaten fast ins EBEL-Semifinale eingezogen, aber diese 3:0-Führung gegen Titelverteidiger KAC zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs wegen der Corona-Pandemie darf man jetzt auch nicht überbewerten. Herr Baumgartner hat sich das Schussverhältnis in der Play-off-Serie angeschaut, „Und da war man unterlegen. Es war nicht so eindeutig.“ Okay.

Der Rowe (Ex-NHL-Trainer und -General-Manager der Florida Panthers) war nicht nur sehr teuer, er hat dem Moritz Matzka viel zu wenig Eiszeit gegeben und den Stefan Gaffal, der auf dem Weg zu 15 bis 20 Saisontoren war, (wohlgemerkt nach einer Verletzung, das muss gesagt werden) einfach in die vierte Sturmlinie abgeschoben. Der Rowe ist böse, er forciert keine Österreicher. Auch nicht Goalie David Kickert, dem man Jeff Glass vor die Nase gesetzt hat. Punkt. Aus. Und außerdem war für den Herrn Baumgartner „auch kein klares Konzept erkenntlich“.

„Der neue Klub muss sich die Lorbeeren erst verdienen“

Letzteres fehlt dem Herrn Baumgartner für seinen gefühlten Dreijahresplan bei den Black Wings auch noch in Vollendung (“Es gibt Eckpfeiler“), vielleicht will er es aber nur nicht preisgeben, weil der böse Rivale (EHV Linz) mithört. Die auf der anderen Seite könnten sich nämlich wirklich sehr viel abschauen von den Black Wings. Vor allem Knowhow und den unermüdlichen Einsatz seines Chefs Peter Freunschlag. „Er hat eine große Leidenschaft. Viele unterschätzen, wieviel Zeitaufwand notwendig ist, um einen Klub zu führen“, betont Baumgartner. Für ihn gibt es „keinen Grund, eine komplette Wirtschaftsprüfung durchzuführen“. Denn die Details seien das Resultat jahrelanger Arbeit. „Der neue Klub muss sich die Lorbeeren erst verdienen.“ Stimmt.

Baumgartner legt seine schützende Hand über seinen Präsidenten, alles andere wäre auch Unsinn. Andere kommen weniger gut weg. Zum Beispiel der böse EHV Linz, der „Treffen nicht wahrgenommen hat“, dabei wäre eine Lösung des Linzer Eishockeykonflikts „wünschenswert“. Wünschenswert wären übrigens aus „Baumis“ Perspektive auch loyalere Fanclubs, die sich gemeinerweise dem EHV Linz angeschlossen haben. Die sind auch böse. „Das hat mich enttäuscht. Man wechselt nicht einfach so die Farben.“ Und: „Die haben sich stark von den Medien beeinflussen lassen.“ Schuldig, im Namen der Anklage.

„Ich bin kompetent genug, um diesen Job auszuüben“

Die LIWEST, den bisherigen Namens- und Hauptsponsor, hat man auch noch nicht ganz abgeschrieben. Denn: Die habe ja bis jetzt noch nicht „offiziell gekündigt“. Dazu sei angemerkt: Man muss bei einem auslaufenden Vertrag nicht aktiv werden, um aus einer Sache rauszukommen. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.

Der Herr Baumgartner ist, wie wir wissen, einer von den Guten. Im Prinzip makellos, wenn man ihm lauscht. Er will sich jetzt grundsätzlich nicht selber loben, „aber ich behaupte, dass ich sehr aktiv war nach meiner Karriere. Ich habe mich schulisch fortgebildet. Ich war Trainerausbildner und Entwicklungsleiter im Verband. Ich habe so viel gemacht, um das österreichische Eishockey besser zu machen. Ich bin kompetent genug, um diesen Job auszuüben.“ Nein, die Qualifikationen spricht ihm niemand ab, die haben wir auch auf nachrichten.at bei seiner Bestellung zum General Manager der Black Wings transportiert. Und nein: Diesmal wehren wir uns gegen den Vorwurf einer verfälschten Darstellung.

Der Herr Baumgartner hat eine Idee von einem „modernen Konstrukt“, von Strukturen auf dem Weg zu einer Demokratisierung, der nichts im Weg steht. Er hat heute rhetorisch ein deutliches Upgrade geliefert im Vergleich zur improvisierten Pressekonferenz (das war jetzt nicht die große Kunst) und er will den Black Wings ein dynamisches Konzept mit einer klaren Identität verschaffen. Ob auf dieser Reise die bisherigen Co-Trainer Jürgen Penker (Zitat Baumgartner: „Er hat, glaub ich, noch Vertrag“) und Mark Szücs eine Rolle spielen werden, ist offen. Denn es gebe ja Cheftrainer, die ihre Assistenten mitbringen wollen. Und wenn das so ist, hat der Auserwählte natürlich „ein Mitspracherecht, ob er die Trainer (nämlich die bisherigen, Anm.) brauchen kann“. Das stimmt. Man kann das aber deutlich höflicher und respektvoller kommunizieren.

„Es gilt immer das Leistungsprinzip“

Baumgartner wird den Nachwuchs forcieren, Talente sollen die Möglichkeit bekommen, bei den „Großen“ mitzutrainieren. Das ist fein. „Es ist wichtig, dass österreichische Spieler eine faire Chance bekommen.“ Auch gut, wenn sie sich für diese Herausforderung sportlich qualifiziert haben. Denn Geschenke haben im Profi-Geschäft Seltenheitswert, das weiß auch Baumgartner: „Es gilt immer das Leistungsprinzip.“

In dieser Hinsicht ist Baumgartner ein Vorbild. Er arbeitet ehrenamtlich auf Hochtouren und klappert sogar bisherige Sponsoren ab. Per WhatsApp und mit eigens erstellten Videos. Er macht das ziemlich gut. Einige potenzielle Black-Wings-Partner sind positiv gestimmt, manche verhalten sich neutral, aber eine Absage hat der Ex-Torjäger noch nicht bekommen.

„Ich kenne wenige, die freiwillig auf ein Gehalt verzichten“

Wenn man das alles aufsaugt, könnte man zu dem Schluss kommen, dass der Herr Baumgartner fast perfekt ist. Die kritischen Töne nach seiner Ernennung zum Manager versucht er im Keim zu ersticken. „Das Aussitzen des Vertrages war mein Recht. Ich kenne wenige, die freiwillig auf ein Gehalt verzichten“, sagt der ehemalige Spieler mit der Trikotnummer 79 über sein letztes aktives Vertragsjahr bei den Black Wings. Das war die Saison 2013/14, als für Baumgartner kein Platz mehr im Kader war. Nun gut, der Prozess einer einvernehmlichen Vertragsauflösung, bei der beide Seiten aufeinander zukommen, hat jetzt auch nicht Seltenheitswert. Egal. Baumgartner war da natürlich im Recht.

Dass er bei seinen TV-Expertisen das eine oder andere weniger angenehme Wort über die Black Wings verloren hat, nehmen ihm auch viele übel. Aber hey, das ist Part of the Business: „Da darf ich keine rosarote Brille aufsetzen. Öffentlich musste ich den Black Wings und auch allen anderen Klubs objektiv gegenüberstehen. Das wurde auch von vielen geschätzt.“ Jetzt ist Baumgartner aber Teil der Black-Wings-Familie: „Ich habe ein Herz für diesen Klub.“

Baumgartner möchte geschätzt und gewürdigt werden. Er hat vielleicht geglaubt, während dieser 90 Minuten (oder so) Werbung in eigener Sache betrieben zu haben. Aber man kann sich auch täuschen. Baumgartner sagte, dass „diese medialen Schlammschlachten keiner sehen will“. Ja, eh nicht. Nach diesem Auftritt kann er seine Hände diesbezüglich definitiv nicht in Unschuld waschen.

Sagen wir‘s einmal so: Die Black Wings waren zwar ziemlich erfolglos, aber schon einmal sympathischer.

Alexander Zambarloukos