Heimspiel für den Linzer Top-Torjäger

Wenn die Steinbach Black Wings am Freitagabend (19.15 Uhr, im Liveticker auf nachrichten.at) auswärts auf Tabellennachbar Olimpija Ljubljana treffen, werden sich zwei Linzer wie zuhause fühlen. Die beiden Slowenen Ken Ograjensek und Luka Maver kennen die Hala Tivoli wie ihre Westentasche, weil sie jahrelang Teil der Organisation waren.

Fünf Jahre waren es bei Ograjensek, der die Linzer in Feldkirch beim 2:0-Sieg auf die Siegerstraße gebracht hat. Der 33-Jährige hält nach elf Spielen für die Black Wings bei zehn Scorerpunkten (vier Tore, sechs Vorlagen).

"Ich bin ein Ljubljana-Kid"

Luka Maver ist sogar in Ljubljana geboren, hat zuerst in seinem Heimat-Stadtteil bei Slavia Ljubljana mit dem Eishockey begonnen und danach ebenfalls fünf Jahre für Olimpija gespielt, bevor er im Alter von 16 Jahren nach Nordamerika ans College gewechselt ist. "Ich glaube, man könnte sagen, dass ich ein Ljubljana-Kid bin", lacht der Slowene. Am Freitag kehrt er als Gegner zurück. „Es ist immer speziell, dort zu spielen. Die ganze Familie und viele meiner Jugendfreunde kommen zuschauen“, sagt der 27-Jährige, der gemeinsam mit Kapitän Brian Lebler mit sieben Treffern an der Spitze der internen Schützenliste steht.

Es werde um kleine Details gehen, die bei Auswärtsspielen immer eine Rolle spielen. "Wir müssen unser Bestes geben", weiß Maver. Der Mittelstürmer erlebt eine Woche mit drei Heimspielen, obwohl Linz zweimal in den Mannschaftsbus steigen muss.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

In Feldkirch, wo Maver in den vergangenen zwei Jahren gespielt hat, bevor er nach Linz übersiedelt ist, wurde er von seinen ehemaligen Mitspielern mit warmen Worten empfangen. "Ich vergönn's ihm, dass er in Linz so explodiert ist", sagte Kevin Macierzynski vor der 0:2-Niederlage gegen Linz im Interview.

Nach dem morgigen Spiel in der Geburts- und Heimatstadt von Maver folgt am Sonntag ein Heimspiel der Black Wings gegen den Villacher SV - in der Wahlheimat des Stürmers. "Verrückt, an dieses Heimspiel-Triple habe ich noch gar nicht gedacht."

Patrick Spannring Ex-Stürmer der Black Wings Alle Folgen Einen Tag vor der offiziellen Verabschiedung aus dem Profi-Sport plaudern wir mit Patrick Spannring, der in seiner Rookie-Saison mit den Black Wings Meister geworden ist und zuletzt für die Pioneers Vorarlberg an der Scheibe war.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.