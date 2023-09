Rückenwind für die Black Wings

Drei Punkte wären noch besser gewesen, aber zwei sind ganz okay für die Steinbach Black Wings, die zum Auftakt der ICE Hockey League vor nur 1030 Augenzeugen in Ljubljana nach mittelprächtiger und defensiv nicht sattelfester Leistung mit 3:2 nach Verlängerung die Oberhand behielten.

Graham Knott (1:0/24.), Nico Feldner mit seinem ersten Pflichtspieltor für die Linzer (2:1/47.) und Brian Lebler, der nach 35 Sekunden der Overtime zum Matchwinner wurde (61.), trugen sich in die Schützenliste ein.

Am Sonntag (17.30 Uhr, PULS 24) kommen die Oberösterreicher in den Genuss ihrer Saison-Heimpremiere. Es ist so etwas wie ein Déjà-vu, denn auch im Vorjahr hieß der Startgegner Villach. Tore von Lebler (1.) und Andreas Kristler (33.), der diesmal verletzt ausfällt, garantierten einen 2:1-Erfolg.

So ein Ergebnis würden sie auch diesmal mit Handkuss nehmen, denn die Kärntner, die am Freitag noch spielfrei waren, hatten sich zuvor mit Siegen über Straubing (5:1) und Pustertal (4:3) warm geschossen.

"Es war immer mein Traum"

Zehn Spieler verließen den Verein im Frühling, sechs Neue kamen. Unverändert ist der VSV-Trainer: Rob Daum, der mit den Black Wings 2011/12 den zweiten und bis dato letzten Titel der Klubgeschichte erobert hat. Der dritte Streich lässt schon zwölf Jahre auf sich warten, die Sehnsucht in Linz nach einer Trophäe ist dementsprechend groß.

"Es war immer mein Traum, hier einen Titel zu holen", erzählt Kristler, der seit 2017 das Wings-Trikot trägt, im OÖN-Podcast "Eisbrecher". Länger beim Klub – und zwar seit Kindestagen – sind nur die "Local Heroes" Gerd Kragl (nach einem Kreuzbandriss noch nicht matchfit) und Stefan Gaffal sowie Lebler, der 2011 zum ersten Mal in Linz am Puck war. Damals an der Seite des heutigen Cheftrainers Philipp Lukas in der vierten Sturmreihe und auf Anhieb mit Gold dekoriert.

"Uns verbindet viel. Ich habe 2018 das Kapitänsamt von Phil übernommen und trage dieses ,C‘ mit Stolz und Verantwortung auf der Brust", sagte Lebler: "Es waren nicht immer einfache Zeiten, aber jetzt gehen wir – denke ich – in die richtige Richtung." Ohne Querelen, mit einem herausragenden Team-Spirit und ohne coronabedingte Zuschauerbeschränkungen.

"Die lehrreichste Phase"

4865 Fans dürfen in die Halle, mehr als 3000 sollten es morgen schon werden, zumal die Linzer kürzlich die 1500er-Marke an verkauften Saison-Dauerkarten geknackt haben. Es herrscht Aufbruchstimmung, die nach der packenden Viertelfinal-Serie gegen Bozen, in der die Wings erst in der Verlängerung des siebten Spiels das Nachsehen hatten, nicht überraschend kommt. Das Team hat viel an Kredit zurückgewonnen, obwohl es sportlich im Jänner und Februar überhaupt nicht lief.

"Diese zwei Monate waren die lehrreichste Phase der Meisterschaft, wir haben daraus gelernt. Es gibt diese Ups und Downs. Es spricht für den Charakter und die Arbeitseinstellung der Mannschaft, dass sie einen Weg aus dem Tief gefunden hat", sagte Lukas.

