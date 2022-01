„Let's make the Black Wings great again.“ Dieses Transparent in der Linz-AG-Eisarena macht Hoffnung auf bessere Zeiten beim Schlusslicht der ICE Hockey League, das Znojmo 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) unterlag. Sedlak traf 19,8 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels zum 0:1, Luciani 32 Sekunden nach Beginn des dritten Abschnitts zum 0:2. Damit war der Widerstand gebrochen. Am Sonntag (17.30 Uhr) treffen die Wings auf Villach.

Der Blick ist nach dem Verpassen der Play-offs bereits auf die Saison 2022/23 gerichtet, in der eine neue Kaderregelung im Sinne der Förderung einheimischer Spieler in Kraft treten wird. Pro Team müssen auf dem Spielbericht zwölf für das Nationalteam einsatzberechtigte Cracks stehen – zwei davon unter 24 Jahre alt. „Das ist ein deutliches Zeichen in die richtige Richtung“, freute sich Verbandssportdirektor Roger Bader. „Ein Nationalteam in der A-Gruppe ist nur mit einer gewissen Breite an gut ausgebildeten Spielern möglich, die regelmäßig Einsatzzeiten bei ihren Vereinen erhalten“, sagte ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann.

Laut Berechnungen werden mindestens 96 Österreicher pro Runde zum Zug kommen, das sind 24 mehr als aktuell verpflichtend.

Als Ausbildungsverein sehen sich die Steel Wings, die in der Qualirunde der Alps Hockey League nach dem 5:4-Sieg in Meran heute (13.45 Uhr) Gherdeina empfangen. Es gibt eine Familienaktion: Zwei Erwachsene und deren Kinder zahlen für nur eine Eintrittskarte.