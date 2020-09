Hallenstreit: Linz AG verkündet Einigung mit den Black Wings 1992

Die Black Wings sind mit der Linz AG auf einen gemeinsamen Nenner im Hallenstreit gekommen. Das gab die Linz AG heute via Presseaussendung bekannt. „Den Black Wings stehen großzügige Räumlichkeiten zur Verfügung. Trotz des erfolgten Rückzugs als Hauptsponsor der Black Wings stellt die Linz Service GmbH auch künftig umfangreiche Leistungen zur Verfügung“, hieß es. „Die Hallennutzung wurde den Black Wings zu den Konditionen der Vorjahre vertraglich zugesichert. Die Eis- und Allgemeinflächen werden den Black Wings und auch anderen Vereinen (insgesamt neun, Anm.) kostenfrei zur Verfügung gestellt. Exklusiv durch die Black Wings genutzte Flächen werden, wie auch schon bisher, kostenpflichtig vermietet.“

Die Linz AG wies explizit darauf hin, dass die Black Wings beste Rahmenbedingungen für die neue Saison haben. Durch den Garderoben-Zubau sei die verwendbare Fläche von 884 auf 1201 Quadratmeter angestiegen. Auch Parkplätze in der Tiefgarage stünden Funktionären, Mitarbeitern und Spielern zur Verfügung. Der Deal zwischen Linz AG und Black Wings 1992 steht übrigens seit Mitte Juni 2020.

Die Linz AG erklärte zudem, dass die Nachwuchsarbeit der Black Wings (Juniors) weiterhin jährlich mit 62.000 Euro unterstützt werde. Dieser Vertrag laufe bis 2023.

Frostiges Klima seit 14. April

Zur Erinnerung: Am 14. April hatte Halleneigentümer Linz AG angekündigt, den am 30. April auslaufenden Pachtvertrag mit dem Klub nicht zu verlängern, „weil wir kein Vertrauen mehr in die aktuelle Führung haben“, sagte Generaldirektor Erich Haider damals.

Eine Reaktion von Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag ließ nicht lange auf sich warten. Der Immobilien-Unternehmer ließ der Linz AG ein Schreiben seiner Anwälte zukommen. Durch die Umbauarbeiten an und in der Halle habe sich das Nutzungsübereinkommen verändert. Dieses soll laut Freunschlag ab 1. Mai gültig sein und so lange Bestand haben, solange die Black Wings in der höchsten Liga spielen. Sollte im Falle einer Klage ein Gericht zu einer anderen Meinung gelangen, würden Freunschlags Black Wings Schadenersatzansprüche in sechsstelliger Höhe stellen. Und zwar wegen der Investitionen in die Arena.

Am 22. April meldete sich die Linz AG zu Wort und lenkte unter dem Titel „Gemeinsames Ziel: Linzer Eishockey soll höchstklassig bleiben“ ein. Die Linz AG verteidigte ihren ursprünglichen Schritt der Nichtverlängerung des Pachtvertrages mit dem Argument, dass „seit August 2019 bis März 2020 mehrere Gespräche über ein neues Nutzungsübereinkommen geführt wurden, allerdings keine Einigung erzielt werden konnte“. Es brauche demnach eine vertragliche Vereinbarung. „Die Linz Service GmbH erklärt sich bereit, auf Basis der am Montag vom EHC Black Wings Linz vorgelegten konkretisierten Unterlagen (...) Gespräche für die Verlängerung der Hallennutzung wieder aufzunehmen“, hieß es. Das ist passiert.

Das erste Heimspiel der Black Wings 1992 in der ICE Hockey League steigt am Sonntag, dem 27. September (17.30 Uhr), gegen die Graz 99ers.

