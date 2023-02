Haga-Gala beim Linzer Pflichtsieg

Sie festigten damit Rang fünf in der Tabelle. Matchwinner war Michael Haga mit drei Treffern. "Ich kenne ihn aus meiner Nationalteam-Karriere. Es war mir bewusst, was er kann", sagt Trainer Philipp Lukas über seinen norwegischen Topscorer. Weiter geht es für die Linzer morgen in Asiago, ehe am Sonntag die große "Retro Night" vor Heimpublikum gegen den VSV steigt.