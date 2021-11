"Gut fürs Selbstvertrauen"

Die Steinbach Black Wings haben am Dienstagabend beim 3:2-Erfolg über den Tabellenzweiten in Szekesfehervar viele überrascht. Das Erfolgsgeheimnis der beiden Interimstrainer Mark Szücs und Jürgen Penker lag in einer stabilen Defensive und vielen punktuellen Verbesserungen in der Offensive, die während der Länderspielpause einstudiert wurden. Damit hat das Trainer-Duo in allen drei Pflichtspielen seit der Beurlaubung von Dan Ceman gepunktet, zweimal sogar voll.

Auch die leise Kritik von Präsident Peter Nader in einem Interview an den beiden Offensivstützen Brian Lebler und Dragan Umicevic scheint gefruchtet zu haben. Die beiden bereiteten die Führung von Stefan Gaffal mustergültig vor, Umicevic selbst traf nach Lebler-Zuspiel zum verdienten 2:2-Ausgleich der ersatzgeschwächten Linzer. "Dieser Abend war gut für unser Selbstvertrauen", resümierte Siegtorschütze Niklas Bretschneider nach dem Spiel.

Selbstvertrauen wird es am Wochenende auch brauchen: Morgen gastiert Meister Klagenfurt (19.30 Uhr) in der Linz-AG-Eisarena, wo für Zuschauer 2G und FFP2-Maskenpflicht gelten wird. Am Sonntag folgt das Gastspiel beim Vizemeister in Bozen (18 Uhr).