Große Trauer, großes Herz

Das war keine 48 Stunden nach der ergreifenden Trauerzeremonie für den bei einem Fünffachmord in Kitzbühel aus seinem jungen Leben gerissenen Torhüter Florian Janny (24). An diesem emotionalen Freitagabend hat sich gezeigt, wie eng die Eishockeyfamilie zusammensteht und welch großes Herz sie hat. Die Linzer nahmen den gegnerischen Fehérvár-Torhüter Mike Ouzas, der fünf Jahre an Jannys Seite bei den Black Wings trainiert hatte, in ihre Mitte. Die Gäste aus Ungarn zündeten noch vor ihrer stundenlangen Rückreise geschlossen Kerzen in memoriam Janny an. Selbst in Nordamerika ist die Anteilnahme groß. Die Familie von Ex-Linz-Legionär Curtis Murphy hat online eine Spendenaktion initiiert. Die gute Tat spricht mehr als 1000 Worte.

