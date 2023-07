Goalie-Trainer der Black Wings im NHL-Einsatz

Sommer, 33 Grad und das keine Autostunde entfernt von der Urlaubs-Destination Miami im US-Bundesstaat Florida. Jürgen Penker hätte es vermutlich schlechter treffen können bei seinem Zweit-Job. Allerdings: Der Fokus bei seinem zweiten Übersee-Einsatz im Goalie-Department der Florida Panthers liegt vollends auf dem Entwicklungscamp, das seit Montag läuft und bis Freitag andauern wird. Als Urlaub kann man es also nicht betrachten, zumal die Gewitter-Wahrscheinlichkeit noch bis zum Camp-Ende am Freitag und darüber hinaus sehr hoch ist.

Gemeinsam mit den Torhütertrainern des AHL-Teams (Leo Luongo) und des NHL-Teams (Robb Tallas) betreut Penker heuer im sogenannten Development-Camp sechs Torhüter. Angefangen von Spencer Knight aus dem NHL-Team, der heuer 21 Spiele in der NHL bestritten hat. Der Vollständigkeit halber: Ludovic Waeber, Olof Glifford (Floridas Fünftrunden-Pick im diesjährigen Draft), Charlie Robertson, Tyler Muszelik und Cooper Black sind die weiteren Torleute, die gesichtet und entwickelt werden sollen.

Verstärkung aus Kärnten

Unter die Feldspieler hat sich übrigens österreichische Unterstützung gemischt: Luis Lindner, ein 22-jähriger Kärntner aus Spital an der Drau, der die Red Bull Hockey Academy durchlaufen hat und im kommenden Jahr für die University of New Hampshire in der College-League NCAA verteidigen wird, ist ebenfalls unter den Spielern. Penker und Lindner kennen einander vom U20-Nationalteam.

Jürgen Penker im Einsatz Bild: privat

Das Development-Camp dient den NHL-Teams als Sichtungsmöglichkeit von jungen Talenten und Belastungsprobe für Spieler, die bereits auf dem Sprung in die erste Mannschaft sind. Ein solches Camp durchlaufen aktuell die österreichischen Top-Drafts Marco Rossi in Minnesota, Marco Kasper in Detroit und David Reinbacher in Montreal. Stammkräfte der NHL-Mannschaft - die im Fall der Florida Panthers in der abgelaufenen Saison bis ins Stanley-Cup-Finale vorgestoßen ist - steigen erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Saisonvorbereitung ein. Jürgen Penker wird nach seinem Übersee-Einsatz spätestens Ende Juli wieder zurück in Linz erwartet, wo er mit den Torhütern bei den Steinbach Black Wings die Saisonvorbereitung starten wird.

