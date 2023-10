Geburtstag mit Einsatzgarantie

Thomas Höneckl, der zweite Eishockey-Torhüter der Steinbach Black Wings, hat heute seinen 34. Geburtstag gefeiert. Dass er am Mittwoch (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Ljubljana zum Einsatz kommen wird, ist nicht als nachträgliches Geschenk zu bewerten, sondern als Lohn für eifrige Trainingsleistungen und als Entlastung für Rasmus Tirronen, der am Freitag (19.15 Uhr) im Heimmatch gegen die Red Bulls aus Salzburg gesetzt ist.