Gastspiel der Black Wings in Wien verschoben

Nun ist es offiziell: Das Auswärtsspiel der Black Wings am Dienstagabend in der Bundeshauptstadt wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund dafür sind offiziell "medizinische Vorsichtsmaßnahmen". In der Kabine der Linzer sollen mehrere Spieler positiv getestet worden sein.

Auch vor der Austragung des Heimspiels gegen Salzburg am Donnerstag und des Gastspiels am Sonntag in Bruneck steht ein Fragezeichen. Wenn das Heimspiel ausgetragen wird, gilt in der Halle für Zuschauer die 2G-Plus-Regel (Geimpft/genesen plus einen gültigen PCR-Test).