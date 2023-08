Gasteiner und VKB-Bank neu bei den Black Wings an Bord

Rechtzeitig vor dem ersten Heimspiel der Saison (heute ab 19.15 Uhr gegen Nove Zamky) enthüllten die Steinbach Black Wings das neue Trikot für die kommende Eishockeysaison in der win2day ICE Hockey League. Darauf zu sehen sind zwei neue Sponsorenlogos, jene der VKB-Bank und von Gasteiner Mineralwasser. Beide Sponsoren sind als Premiumpartner bei den Linzern eingestiegen und sehen die finanzielle Unterstützung (jeweils ein sechsstelliger Euro-Betrag) nicht als Sponsoring, sondern als Partnerschaft, „durch die beide Seiten profitieren können.“

Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb Bild: Markus Prinz

„Wir haben uns zu dieser Partnerschaft entschlossen, weil wir durch die Black Wings überregionaler repräsentiert werden, was uns nach der Eröffnung unserer Filialen in Wien und Salzburg sehr entgegenkommt“, sagte VKB-Vorstandssprecher Markus Auer. Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb ist selbst jahrelanger Fan der Black Wings und sieht ideale Verbindungen: „Sportler brauchen Wasserzufuhr und Mineralien, und da können wir mit unserer Mineralwassermarke Gasteiner mithelfen.“

VKB-Vorstandssprecher Markus Auer Bild: Markus Prinz

Neben der wirtschaftlichen Erweiterung um die beiden Sponsoren stocken die Black Wings auch ihren Vorstand um Christoph Heindl auf. Der Geschäftsführer von Bichler Installations und Sanitär GmbH war bereits durch seinen Sohn, der im Nachwuchs der Linzer spielt, indirekt sehr nahe am Verrein dran und wird künftig mit seinem breiten Netzwerk und der Management-Erfahrung als Vizepräsident aktiv mitarbeiten.

Neo-Black-Wings-Vizepräsident Christoph Heindl Bild: Markus Prinz

350 Fans namentlich am Trikot erwähnt

Einen weiteren Teil des wirtschaftlichen Erfolgs bilden die Einnahmen an Spieltagen durch die Fans. Und die sind heuer erstmals auch auf den Heimtrikots abgebildet. Auf dem mittelblauen Streifen am Bauch der Cracks wurden die Namen der ersten 350 Dauerkartenbesitzer aufgedruckt. Stand heute haben die Linzer für die kommende Saison bereits mehr als 1000 Dauerkarten verkauft. Das ist eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber der Vorsaison. „Wirtschaftlicher Erfolg ist abhängig von sportlichem Erfolg“, sagte Präsident Peter Nader, der die Qualifikation für die Playoffs als Saisonziel ausgegeben hat.

An diesem sportlichen Ziel arbeitet Cheftrainer Philipp Lukas gerade mit seiner Mannschaft in der Saisonvorbereitung. Heute empfangen die Linzer in einem ersten Testspiel den slowakischen Erstligisten Nove Zamky, der auch im Vorjahr in Linz gastierte und 3:1 gewinnen konnte. Die neue Wäsch' wird allerdings erst beim Pflichtspiel-Debüt in der Linz-AG-Eisarena am 17. September ihre Premiere feiern.

