Gaffal feierte Geburtstag mit 6:0-Heimsieg

Der Linzer Stefan Gaffal (im Bild li.) beschenkte sich an seinem 23. Geburtstag mit einem Treffer zum 2:0 (11.) selbst und wurde anschließend von den Fans zum „Man of the Match“ gewählt. Die weiteren EHC-Treffer erzielten Lebler (8.), Wolf (25.), Umicevic (32., 38.), und Florek (48.).

Weitere Informationen folgen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.