Gaffal fällt gegen die Capitals aus

Beim Linzer Schlusslicht ist man bemüht, die angeknackste Psyche der eigenen Spieler aufzupäppeln. "Wir haben gegen Graz gut gekämpft", sagt Trainer Pierre Beaulieu über die späte 1:3-Niederlage am Sonntag in der Murstadt. "Jeder hat für den anderen gespielt und sich gut an den Matchplan gehalten."

Manager Gregor Baumgartner: "Das erwarten wir uns auch gegen Wien." Dabei müssen die Linzer allerdings auf Stefan Gaffal verzichten. Der Angreifer, der heute seinen 24. Geburtstag feiert, wird wegen einer Handverletzung länger fehlen. Während Marco Brucker nach wie vor krank ist, wird bei Andrew Kozek erst vor dem Spiel entschieden, ob er gegen die Capitals stürmen kann.

