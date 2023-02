Fulminante Steel Wings feiern 6:2-Heimsieg über Gröden

Die Linzer, die insgesamt 40-mal auf das Tor der Gäste aus dem Grödnertal schießen sollten, starteten überfallsartig. In der 9. Minute eröffnete Verteidiger Patrick Söllinger den Torreigen mit dem 1:0 im Powerplay. Marc-Andre Dorion legte das 2:0 in Überzahl nach - als exakt 13 Minuten gespielt waren. Bei beiden Treffern kamen die Vorlagen von Geoffrey Kitt und Kilian Rappold. Noch im ersten Drittel traf erneut Söllinger zum 3:0 für die Hausherren (19.).

Im Mitteldrittel zeigten sich die Gäste aus Südtirol verbessert und kamen durch Michael Sölva zum 1:3-Anschlusstreffer. Teemu Siironen brachte die Gäste zu Beginn des Schlussdrittels sogar auf 2:3 heran (44.). Doch die Steel Wings fanden wieder die passende Antwort.

Kilian Rappold - zuvor zweimal als Assistgeber in Erscheinung getreten - traf in Überzahl zum 4:2 (46.). In der Schlussphase erhöhte Marc-Andre Dorion auf 5:2 (59.) und abermals Rappold im Powerplay zum 6:2-Endstand (60.). Rappold glänzte also mit vier Torbeteiligungen - allesamt in Überzahl. Und Goalie Leon Sommer glänzte mit 32 gehaltenen Schüssen (Fangquote 94,1 Prozent).

„Es war wieder eine gute Teamleistung, die Art wie wir gespielt haben. Im zweiten Drittel war zwar das Momentum kurz auf Seite der Gegner, doch unerschrocken setzten wir unser Spiel fort, folgten unserem System. Was mir auch besonders gefallen hat, war, dass gerade unsere jungen Spieler viele Torchancen durch hartes Arbeiten kreiert haben. Das war wirklich schön mitanzusehen. Auch Leon war da, wenn er gebraucht wurde. Besonders in den letzten 5 bis 7 Spielminuten im zweiten Drittel hielt er unsere Chance hoch. Das Spiel an sich haben wir kontrolliert und schlussendlich verdient gewonnen", sagte Trainer Matej Hocevar.

Die Steinbach Steel Wings beenden die Saison in der Alps Hockey League am kommenden Samstag (25. Februar) auswärts in Sterzing. Ein Aufstieg in die Pre-Playoffs ist rechnerisch nicht mehr möglich.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

