Für die Black Wings steht jetzt extrem viel auf dem Spiel

2:3 in Villach, 2:3 in Bozen, 2:3 gegen Graz. Knappe Niederlagen in den jüngsten Eishockey-Schlüsselspielen waren Programm beim EHC Liwest Linz, der nur noch eine theoretische Chance auf den Einzug in die Pick Round der Top 5 – gleichbedeutend mit einem fixen Play-off-Ticket – hat.

Das Nervenkostüm ist strapaziert, der freie Fall eingeläutet. Die Black Wings sind nur noch Siebente, die Alarmglocken schrillen vor den beiden letzten Matches des Grunddurchgangs heute (19.15 Uhr, im Liveticker auf nachrichten.at) bei Schlusslicht Dornbirn und am Sonntag (17.30 Uhr) zuhause gegen Meister KAC.

Coach Tom Rowe versucht trotzdem, Ruhe auszustrahlen. "Wir kommen da unten raus und werden für die Play-offs bereit sein", verspricht der US-Amerikaner. Doch der Weg ins Viertelfinale gestaltet sich steinig. Sollten die Oberösterreicher nicht in den Top Fünf landen – wovon auszugehen ist –, müssen sie in die Qualifikationsrunde der unteren sechs. Da ist jedes der zehn Matches ein Endspiel, nur die ersten drei schaffen es in die Play-offs, für die unteren drei endet die Saison bereits Ende Februar.

Comeback von Dan DaSilva

Der EHC darf nicht in ein emotionales Loch fallen, denn die Erste Bank Liga hat vor Saisonbeginn den Grunddurchgang aufgewertet und die Bonuspunkte erhöht. Der Sechste startet mit komfortablen acht Zählern in die Quali-Runde, der Siebente nimmt sechs mit, der Achte vier, der Neunte zwei, der Zehnte einen. Die maximale Starthilfe ist also ein erstrebenswertes Ziel. "Die Top Fünf werden sich nicht mehr ausgehen, wir müssen schauen, dass wir selber das Optimum herausholen und an uns glauben", hofft Wings-Manager Christian Perthaler auf sechs Punkte am Wochenende.

Läuft alles schief, werden die Linzer, bei denen Stürmer Dan Da Silva sein Comeback feiert, enttäuschende Achte sein. Optimisten träumen aber noch vom Sprung über den ominösen Strich.

Was müsste dafür passieren – außer, dass Linz in Dornbirn und gegen den KAC makellos bleibt?

Die Black Wings überholen den KAC mit einem Sieg im direkten Duell und bei einer Niederlage der Klagenfurter heute gegen Wien (jeweils nach 60 Minuten).

überholen den mit einem Sieg im direkten Duell und bei einer Niederlage der Klagenfurter heute gegen Wien (jeweils nach 60 Minuten). Bozen lässt sich abfangen, wenn die Südtiroler am Sonntag nur einen Punkt gegen Znojmo holen.

lässt sich abfangen, wenn die Südtiroler am Sonntag nur einen Punkt gegen Znojmo holen. Graz wird überflügelt, wenn die 99ers aus den Partien in Znojmo (heute) und gegen Dornbirn (Sonntag) nur einen Zähler mitnehmen.

wird überflügelt, wenn die 99ers aus den Partien in Znojmo (heute) und gegen Dornbirn (Sonntag) nur einen Zähler mitnehmen. Villach darf in Innsbruck (heute) und in Salzburg (Sonntag) maximal fünf Punkte erobern.

Rein rechnerisch ist vom dritten bis zum achten Rang alles möglich. Doch in der aktuellen Situation müssen die Linzer in erster Linie auf sich selber schauen und den Turbo zünden. Vor gut einem Monat (20. 12.) hat die Talfahrt begonnen, neun von 13 Partien gingen verloren, nur elf von 39 Punkten landeten auf dem Konto.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at