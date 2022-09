Für die Black Wings blieb beim BMW-Cup nur Platz vier

"Im Großen und Ganzen können wir aus dem gesamten Turnier viel mitnehmen. Wir müssen das Spiel mit der Scheibe besser managen und den Puck nicht so schnell hergeben, damit wir wieder mehr in die Angriffszone kommen", sagte Verteidiger und Teilzeit-Kapitän Gerd Kragl nach dem zweitägigen Testspielturnier in Nürnberg.

Ramus Tirronen musste viermal hinter sich greifen. Bild: BWL / Thomas Hahn

Karlovy Vary eine Nummer zu groß

Die Steinbach Black Wings starteten gegen den tschechischen Extraligisten aus Karlsbad ambitioniert in die Partie. Bereits nach wenigen Sekunden durften die Oberösterreicher in Überzahl antreten und fanden durch Dennis Sticha und Martin Schumnig gute Chancen vor, die allerdings nicht in Tore umgemünzt werden konnten. Auf der Gegenseite schlugen die Tschechen in der zweiten Überzahlmöglichkeit des Abends durch Hladonik eiskalt zu (11./pp). Die Antwort der Linzer folgte aber praktisch postwendend: Noch in der 11. Spielminute nahm Shawn St-Amant Fahrt auf und servierte Michael Haga die Scheibe ans lange Eck, wo der Norweger nur noch zum 1:1 einschieben musste. Weitere Möglichkeiten im ersten Abschnitt ließen die Linzer liegen. Im zweiten Drittel erhöhten die Tschechen den Druck. Mehrere Kontergelegenheiten wurden liegengelassen und somit die Entscheidung auf den dritten Abschnitt vertagt.

In der 42. Spielminute wurde ein Beranek-Versuch durch einen Linzer Schlittschuh unglücklich ins eigene Tor abgelenkt. Nur eine Minute später schloss Koblasa einen Konter zum 3:1 für Karlovy Vary ab. Das 1:4 aus Linzer Sicht durch Vondracek passierte zu einem Zeitpunkt, an dem Tirronen sein Gehäuse bereits verlassen hatte (58.).

"Wir sind gut gestartet, haben aber dann leider zu viele Strafen genommen. Die Jungs haben aber auch heute wieder viel Einsatz gezeigt und Rasmus hat uns im Tor lange im Spiel gehalten. Die Strafen haben uns viel Energie gekostet und ihnen Momentum gegeben", sagte Co-Trainer Jürgen Penker nach der Partie.

Dennis Sticha: „Der Einsatz, den wir gebracht haben war gut. Das war genauso, wie wir es uns vorgenommen haben. Kleinigkeiten haben nicht gepasst, daran müssen wir arbeiten. Mit unserer Leistung können wir zufrieden sein, mit den Strafen haben wir uns aber selbst wehgetan."

Die Black Wings mussten sich den Capitals trotz 2:0-Führung in der Verlängerung geschlagen geben. Bild: BWL / Thomas Hahn

Overtime-Niederlage gegen Liga-Konkurrenten

Weil sich Gastgeber Nürnberg am Samstag mit 4:0 gegen die Vienna Capitals durchgesetzt hat standen sich am Sonntag die Black Wings und die Vienna Capitals gegenüber. Der Ligakonkurrent aus der Hauptstadt erwischt den etwas besseren Start in die Partie und kam durch Wall, Hartl, Fischer und Rotter zu zwei guten Möglichkeiten in der Anfangsphase, die Linz-Goalie Thomas Höneckl aber vereiteln konnte. Die Black Wings brauchten lange, um kontrollierte Wege in die Offensivezone zu finden. Dies gelang erstmals richtig in der 18. Minute, als Martin Schumnig mit einem Querpass Michael Haga fand und der zum 1:0 einnetzte.

Durch den doch glücklichen Führungstreffer beflügelt zeigten sich die Linzer ab dem Mittelabschnitt besser. Brodie Stuart und Logan Roe fanden Möglichkeiten vor, genützt hat sie aber Gerd Kragl: In der 29. Minute staubte der Verteidiger nach einem Roe-Schuss zum 2:0 für die Linzer ab. Das Glück währte aber nicht lange. Bereits in der 31. Minute kam Wien durch Hartl zum Anschlusstreffer. Die Caps erhöhten in der Folge die Intensität und kamen durch Sheppard (39.) zum 2:2. Im torlosen Schlussdrittel hatte Emilio Romig (47., 51.) zweimal die Chance, die Partie zugunsten der Linzer zu entscheiden, scheiterte aber zweimal. Im Schlussdrittel war Linz dem Siegtreffer näher als in der folgenden Overtime. Die dominierten die Hauptstädter, die in der 64. Minute durch Zimmer das Game-Winning-Goal erzielten.

Für die Capitals war es der zweite Sieg im sechsten Testspiel in dieser Pre-Season.

Gerd Kragl vertrat Brian Lebler als Kapitän. Bild: BWL / Thomas Hahn

Premiere für Kragl

Am Sonntag wurde Kapitän Brian Lebler geschont. Für den 34-Jährigen übernahm erstmals Verteidiger Gerd Kragl das Kapitänsamt samt "C" auf der Brust. "Es war aufregend und eine große Ehre für mich, meinen Heimatverein als Kapitän anzuführen", sagte der 25-Jährige nach der Partie. Kragl ist damit der erste in Linz aufgewachsene Spieler seit der Jahrtausendwende, der die Black Wings als Kapitän auf das Eis geführt hat. Sein Treffer habe aber nichts mit einer Extra-Motivation zu tun.