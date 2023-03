Fünf Linz-Spieler im Teamkader

LINZ. Obwohl für die Steinbach Black Wings die Eishockey-Meisterschaft vor acht Tagen im siebenten Play-off-Viertelfinalspiel in Bozen zu Ende gegangen ist, verlängert sich die Saison für einige Cracks. Gestern nominierte Österreichs Teamchef Roger Bader seinen Kader für das erste von fünf Vorbereitungscamps auf die A-Weltmeisterschaft in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai).

Auf der Liste stehen mit Ramon Schnetzer, Raphael Wolf, Stefan Gaffal, Emilio Romig und Niklas Bretschneider gleich fünf Linz-Spieler, die ab Sonntag in Villach am Puck sein und am 6. April ebendort gegen Slowenien das erste von neun Testmatches bestreiten werden. Auch der erste Black-Wings-Zugang – Nico Feldner (Innsbruck) – wurde berücksichtigt.

"Wir wollen, dass sich die Spieler in der kurzen Zeit aufdrängen und von ihrer besten Seite zeigen. Jeder weiß, dass es sich lohnt, von Anfang an Gas zu geben. Jeder Einberufene hat die Chance, an der WM teilzunehmen", sagte Bader.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.