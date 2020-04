Freunschlags Abrechnung: „Ich werde klagen“

Die Linzer Eishockey-Krise spitzt sich zu. Peter Freunschlag gibt im Moment ein Interview nach dem anderen. Die Töne werden immer schärfer, es ist Zeit der Abrechnung. Der Chef des EHC (LIWEST) Black Wings Linz, der sich mit seinen (ehemaligen) Vizepräsidenten Karl Egger, Peter Zauner und Peter Matausch sowie mit Ex-Manager Christian Perthaler überworfen hatte, ledert auch im Videopodcast des Pay-TV-Senders „Sky“ los. Constanze Weiss führte das Gespräch mit dem 50-jährigen Unternehmer, dem die mächtige Opposition mit dem neu gegründeten Eishockey-Verein Linz ein Dorn im Auge ist. Die OÖN, die für Freunschlag aktuell nicht zu sprechen sind, bringen Auszüge.

Peter Freunschlag über ...

... die Berichterstattung der OÖNachrichten (Anm.: sämtliche Artikel zu dieser Causa hat der Autor dieser Zeilen verfasst):

„Da gibt es 30 Punkte, wenn man sich die Nachrichten-Artikel ansieht. Dann gibt es fast zu jedem Punkt eine Gegendarstellung, was tatsächlich ist. Oder wo man nur die halbe Wahrheit sagt. Ich fange an bei der Opposition, wo sie gesagt haben, ich bin Diktator und ich hätte sie überstimmt. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben uns das so vereinbart, dass das so ist. Meine Ex-Vizepräsidenten wollten nie eine Haftung im Verein übernehmen und dafür haben sie mir zugestanden - seit 14 Jahren übrigens, dass ich das letzte Wort habe.“

„Die Oberösterreichische Nachrichten sind in die Opposition gegangen und alle Artikel, ich schätze so 20, 25 Artikel, die in den letzten Wochen gekommen sind, alle mit Lügen und Halbwahrheiten voll gespickt sind, sodass der Eindruck entsteht, dass ich der Böse bin, der hier Blödsinn macht sozusagen und die Opposition die gute Seite ist. Tatsächlich ist es aber genau umgekehrt. Ich schütze den Verein. Ich sage, dass es so nicht weitergehen kann. Ich mache einen Weg für die Zukunft - auch mit Pandemie und auch mit weniger Sponsoren. (...) Die Gegenseite macht genau das Gegenteil. (...) Die kennen keine Pandemie, die wissen nicht, dass es so etwas gibt anscheinend. Um den Verein zu schützen, mache ich das.“

„Ich habe mich am Anfang dieser Streitigkeiten geoutet, ich mache keine Schmutzwäsche in der Zeitung, ich sage nicht, was da tatsächlich alles vorgefallen ist, weil ich nicht möchte, dass da Nachteile an anderen Personen ein Nachteil entsteht. Leider hat die Opposition Schmutzwäsche betrieben. Und wenn man die Oberösterreichischen Nachrichten liest, die ich übrigens verklagen werden, weil sie echt Lügen und Halbwahrheiten verbreiten, die dann wirklich anders dargestellt werden, das ist halt ein sehr, sehr schlechtes Image für mich. Man merkt das auch in der Medienwelt, wo da ein echter Shitstorm auf mich eingeprasselt ist. Oder an meine Familie, die da genauso hineingezogen worden ist. Wahrscheinlich wird mir nichts anderes übrig bleiben, als das alles aufzuklären und die Wahrheit oder die echte, die volle oder die ganze Wahrheit sagen, damit die Leute wissen, was es ist.“

„Da gibt es 30 Punkte, wenn man sich die Nachrichten-Artikel ansieht. Da gibt es fast zu jedem Punkt eine Gegendarstellung, was tatsächlich ist oder wo man nur die halbe Wahrheit sagt.“

"Sie sind Schönwetter-Vizes für mich"

Peter Freunschlag über ...

... die ehemaligen Vizepräsidenten der Black Wings, Karl Egger, Peter Zauner und Peter Matausch:

„Ich habe den Verein geführt, und die Vizepräsidenten haben gar nichts getan. Sie sind Schönwetter-Vizes für mich, die zu den Spielen gehen, ein Achterl trinken. Ist auch alles klar und geht auch so in Ordnung. Nur sie haben sich nicht um den Verein gekümmert, sie wissen nicht, was tatsächlich da los ist. Nämlich gar nichts. Und wollen jetzt in einer Opposition sagen, dass ich etwas falsch mache und sie wissen es besser. Sie können es gar nicht wissen, weil sie sich gar nicht darum gekümmert haben - in den letzten 14 Jahren, seitdem ich da bin. Und daher wird das jetzt von den Nachrichten so dargestellt, wie wenn die Opposition weiß, was gut ist für den Verein - und nicht ich. Und ich mache schlechte Sachen. Und das ist in Wirklichkeit genau umgekehrt.“

Dazu ist festzuhalten, dass die ehemaligen Vizepräsidenten des EHC (LIWEST) Black Wings Linz nicht vorhaben, den neuen „Eishockey-Verein Linz“ zu führen und Positionen im operativen Geschäft einzunehmen. Die Herren Egger, Zauner und Matausch sind Sponsoren.

Peter Freunschlag über ...

... das Tauziehen um die Marke „Black Wings“:

„Wenn man eine Einigung erzielt, dann kann ich ihnen die Marke geben. Wenn es keine gibt, dann werden sie sie nicht bekommen. Es ist ganz einfach: Die Marke ist europaweit geschützt und somit ist das Thema erledigt. Ohne Einigung auch keine Marke. Dann gibt es sie einfach nachher nicht mehr.“

"Dann werde ich die Türen schließen und dann gibt es keine Black Wings mehr"

Peter Freunschlag über ...

... seine Zukunft mit den Black Wings:

„Wenn ich keine Halle bekomme oder auch keinen Ersatz oder keine Lizenz, was auch immer der Grund ist. Wobei Lizenz habe ich ja. Wir als Black Wings sind sogar Gründungsmitglied in der Erste Bank Liga. Ich glaube nicht, dass es so einfach geht, die Lizenz zu entziehen. Wenn wir einen Ersatz der Halle finden im worst case, können sie sie nicht entziehen. Aber im Worst-Case-Falle, wenn man das wirklich betrachten würde, dann werde ich mich zurückziehen und werde die Türen schließen und dann gibt es keine Black Wings mehr.“

Anmerkung: Der EHC LIWEST Black Wings Linz ist nicht Gründungsmitglied der Erste Bank Eishockeyliga. Gründungsmitglied war der EHC Black Wings LInz, der 2005 in Konkurs gegangen ist. Der EHC LIWEST Black Wings ist der Nachfolgeverein.

"Es ist für mich sehr befremdend"

Peter Freunschlag über ...

... den Verlust der Heimstätte (der am 30. April auslaufende Pachtvertrag mit dem EHC LIWEST Black Wings wird von der Linz AG nicht verlängert):

„Das war schon sehr hart. Es ist für mich sehr befremdend. Wir haben eigentlich vor 14 Jahren mit dem Herrn Bürgermeister aus Linz (damals Franz Dobusch, Anm.) eine Vereinbarung getroffen, dass solange es die Black Wings gibt und für Linz spielen, wir die Halle nützen dürfen. Dass die Linz AG das jetzt einfach kündigt, ist eigentlich nicht vorgesehen, nicht rechtens und kann eigentlich nicht sein. Jetzt bleibt mir nur der Weg zum Landeshauptmann (Thomas Stelzer, Anm.) und zum Bürgermeister (Klaus Luger, Anm.). Ich glaube, das können wir sicher leicht lösen. Wir haben uns immer an die Bedingungen gehalten und keinen Fehler gemacht.“

"Das dauert ein paar Jahre"

Peter Freunschlag über ...

... die Liga-Lizenz (ohne Halle):

„Die Lizenz werden die neuen Leute nicht so schnell bekommen. Da gibt es ein langes Prüfungsverfahren. Sie haben keine Spieler, sie haben nur eine Halle. Das ist alles, was sie haben. Das ist viel zu wenig. Wir haben verschiedene GmbHs, wir haben viele Investitionen in der Eishalle. Wir haben über drei Millionen in die Eishalle selbst investiert, da sind Teile, die auch uns gehören. Wir haben eine gesamte Tribüne eingebaut, wo wir das ewige Nutzungsrecht haben. Das sind so viele Unwegbarkeiten für andere, die es zu lösen gilt. Das dauert ein paar Jahre, bis man das gelöst hat. Und nicht in ein paar Monaten.“

"Es ist für uns leicht zu schaffen"

Peter Freunschlag über ...

... viele zum neuen „Eishockey-Verein Linz“ abgewanderte Sponsoren:

„Da gibt es schon Verträge, aber die sind auch zufällig ausgelaufen. (...) Aber Hauptsponsor bei den Black Wings zu sein, wird ganz leicht gefunden. Ich habe schon Anfragen da, wer neuer Hauptsponsor werden möchte. Das ist keine Tragik. Das schaffen wir. Die 14 Sponsoren, die die Opposition jetzt hat, sind ein ganz ein kleiner Teil in Summe von 370 Sponsoren. Es ist für uns leicht zu schaffen. Auch ohne die. Zwei oder drei andere haben wir schon in der Pipeline, die da einspringen für diese, die abspringen.“

Anmerkung: Peter Freunschlag hat zuvor in einem OÖN-Interview vom 27. März von 280 Sponsoren gesprochen.

In Gmunden oder Budweis?

Peter Freunschlag über ...

... eine alternative Spielstätte (zu Linz):

„Wir hätten in Gmunden eine Eishalle, die aber viel zu klein ist. Die müssten wir kurzfristig ausbauen mit einem Containerdorf an der Seite, dass wir 3000 Zuschauer hineinbringen. Falls wir überhaupt welche brauchen. Ob nicht im nächsten Jahr sowieso Geisterspiele sind. Budweis hat eine sehr schöne Eishalle, die auch passen würde. Leider ist sie ein Stückchen entfernt.“

„Da kann sich jeder selbst ein Bild machen“

Wie reagiert die Opposition, der „Eishockey-Verein Linz“, auf die Anschuldigungen von Peter Freunschlag? „Das sind unglaubliche Vorwürfe, die wir aber nicht kommentieren werden. Da kann sich jeder selbst ein Bild machen. Uns geht es nicht um eine Schlammschlacht, sondern um Spitzen-Eishockey in Linz. Und daran arbeiten wir akribisch“, sagte der Sprecher des EV Linz, Karl Egger.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at