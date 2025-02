2:1-Auswärtssieg: Linzer Ice Cats gaben Rote Laterne in Damen-Bundesliga ab

Bayer erzielte den 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung.

Die Linzerinnen feierten vor dem Gastspiel in Maribor drei Siege in fünf Spielen im Kalenderjahr 2025. Dementsprechend ambitioniert starteten die Ice Cats in die Partie und wurden bereits nach exakt acht Minuten belohnt: Theresa Baumgartner verwertete ein Zuspiel von Linda Jobst zum 1:0 für die Gäste.

Die Oberösterreicherinnen hatten auch danach statistisch mehr vom Spiel: 10:9 Torschüsse im ersten Abschnitt, 8:4 im zweiten. Erst im Schlussdrittel kamen die Gastgeberinnen richtig ins Spiel - und auf die Anzeigetafel: Anemaria Golob traf nach 43 Minuten zum 1:1-Ausgleich.

Bayer traf zum Linzer Sieg

Dabei blieb es bis zum Ablauf der regulären Spielzeit. In der Overtime dauerte es 74 Sekunden lang, ehe Christina Bayer die Scheibe zum 2:1-Sieg der Linzerinnen in die Maschen traf. Der vierte Sieg im sechsten Spiel des neuen Kalenderjahres war perfekt und die Rote Laterne an die Sloweninnen weitergereicht.

Dass der Kampf um den Viertelfinal-Einzug bereits vor der Partie zuungunsten der Ice Cats entschieden war, lag an Rampage Vezprem: Die Ungarinnen, die man hätte überholen müssen, siegten bereits am Samstag überraschend gegen die Graz99ers Huskies.

Für die Ice Cats endet die Saison daher am 2. März mit einem Heimspiel gegen MAC Marilyn Budapest.

