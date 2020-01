Wer heute (19.15 Uhr) in der Keine-Sorgen-EisArena fliegende Bären, Schweinchen, Elefanten, Kaninchen oder andere Plüschtiere sehen möchte, sollte pünktlich erscheinen. Die Black Wings haben den "Teddy Bear Toss" ausgerufen und die Fans gebeten, im heimischen Kuschelzoo zu stöbern und all das – möglichst sauber – einzupacken, was bedürftigen Kindern Freude bereiten könnte.