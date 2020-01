Fliegen die Black Wings heute aus den Top Fünf?

"In dieser Saison erwischt es uns brutal. Es soll jetzt keine Ausrede sein, aber auf Dauer kann man diese vielen Ausfälle und Erkrankungen nicht verkraften. Schon gar nicht, wenn ein Spiel das nächste jagt", sagt Black-Wings-Manager Christian Perthaler über die Eishockey-Krise bei den Linzern, die zuletzt zwölf Partien binnen 25 Tagen bestritten haben. Die Ausbeute mit elf von 36 möglichen Punkten fiel dermaßen bescheiden aus, dass der Einzug in die Pick Round der Top Fünf in akuter Gefahr ist.

Schon heute Abend droht der spielfreie und fünftplatzierte EHC unter den ominösen Strich zu rutschen. Wenn etwa Znojmo (gegen Salzburg), Graz (gegen Wien) und Villach (in Bozen) gewinnen, wären die Black Wings drei Matches vor Ladenschluss nur noch Achte. Man kann also auch auf der Couch verlieren, ohne selbst einen einzigen Puck gespielt zu haben.

Den Schützlingen von Trainer Tom Rowe ist der Ernst der Lage sehr wohl bewusst. "Draufzuhauen" hat jetzt überhaupt keinen Sinn, das würde das ohnehin strapazierte Nervenkostüm nur noch mehr in Mitleidenschaft ziehen.

"Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen", weiß Perthaler: "Im Prinzip haben wir es immer noch in unserer Hand. Mit drei Erfolgen ist man zu 99 Prozent oben dabei." Doch bis dahin ist es ein steiniger Weg. Das nächste Match des EHC am Sonntag (17.30 Uhr) zuhause gegen Graz, einen direkten Konkurrenten, fällt jedenfalls in die Kategorie "Pflichtsieg".

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.