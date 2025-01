Finden die Black Wings gegen den KAC zurück in die Spur?

Leichter gesagt als getan. Denn auswärts wartet der aktuell in Hochform agierende Rekordmeister KAC, der aus den jüngsten zehn Matches 28 von 30 möglichen Punkten geholt hat. „Klagenfurt ist voller Selbstvertrauen. Wir brauchen nicht nur ein anständiges, sondern ein ausgezeichnetes Spiel“, weiß Linz-Trainer Philipp Lukas.

Er darf sich über die Rückkehr des zuletzt ausgefallenen Julian Pusnik in den Kader freuen. Dafür kann Goalie Thomas Höneckl die Reise wegen Unterkörperbeschwerden nicht mit antreten und auch für Andreas Kristler kommt die Partie noch zu früh. Rasmus Tirronen wird im Tor beginnen, als Backup-Goalie wird Martin Reder mit von der Partie sein. Wir spielen auswärts, müssen uns auf die einfachen Dinge konzentrieren. Wir brauchen wieder diesen Killer-Instinkt, der uns in den letzten Partien gefehlt hat", sagt Sean Collins, der am Mittwoch gegen Salzburg beide Linzer Treffer erzielt hat.

