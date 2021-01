Ex-Linzer zwangen die Black Wings in die Knie

Während mit dem EHV Linz, Znojmo, Olimpija Ljubljana und dem HC Pustertal vier Klubs in die ICE Hockey League drängen, sind die Steinbach Black Wings 1992 bemüht, in dieser turbulenten Saison zu retten, was noch zu retten ist. Das abgeschlagene Schlusslicht versucht, mit frischen Kräften das Feld von hinten aufzurollen. Gestern blieb es beim Bemühen. Unter dem Strich stand eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen die Graz 99ers, der Punktgewinn ist als Teilerfolg zu werten.

Es hätte aber mehr werden können, zumal Rückkehrer Josh Roach in der 61. Minute den Matchpuck vergab. Der kanadische Offensivverteidiger war trotz der zehnten Heimpleite en suite eine der positiven Erscheinungen in einem Match, in dem die Black Wings mit viel Energie und Leidenschaft aus der Kabine gekommen waren.

Das erste Drittel war richtig gut, was auch den Comebacks von Marc-Andre Dorion, Sebastien Piche, Stefan Gaffal und Dragan Umicevic geschuldet war. Dafür fehlten diesmal – neben Neuzugang Dennis Yan – Marco Brucker und Oskars Bartulis, die sich im Abschlusstraining verletzt hatten.

Ausgerechnet Zintis Zusevics, der von 2009 und 2020 mit kurzen Unterbrechungen das Trikot der 99ers getragen hatte, brachte die Linzer 1:0 (11.) in Führung. Doch dem hatten die Steirer zwei Vollstrecker mit Black-Wings-Vergangenheit entgegenzusetzen. Daniel Oberkofler erzwang 198 Sekunden vor der Sirene mit dem 1:1 in Überzahl (57.) die Verlängerung, in der der Linzer Erik Kirchschläger die Grazer zum 2:1 schoss (62.). (alex)

