Ex-Black-Wings-Verteidiger Erik Kirchschläger wechselt zu den Vienna Capitals

Voller Fokus auf das Comeback - das war der Plan von Verteidiger Erik Kirchschläger, der sich vor fast genau einem Jahr - am 28. November 2023 in Diensten der Graz 99ers - eine Verletzung an der Hand zugezogen hat. Seitdem arbeitet der 28-Jährige an der Rückkehr auf das Eis. Diese wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Wien-Donaustadt stattfinden: Am Dienstagabend wurde der Wechsel des Nationalteamspielers zu den Vienna Capitals bekannt gegeben.

„Übermorgen vor einem Jahr habe ich mein bislang letztes Spiel bestritten. Ursprünglich wollte ich noch in der vergangenen Saison mein Comeback feiern, allerdings gestaltete sich die Verletzung langwieriger als ursprünglich angenommen. Ich habe mich selbstständig fit gehalten und war in letzter Zeit wieder auf dem Eis. Ich freue mich, für den Hauptstadtverein auflaufen zu dürfen. Im Laufe meiner Profikarriere habe ich schon viele Spiele in der Steffl-Arena absolviert, das war als Gegner aufgrund des sehr lauten Publikums nicht immer lustig. Jetzt freue ich mich darauf, diese Kulisse als Caps-Spieler zu erleben", wird Kirchschläger in einer Klubaussendung zitiert.

Der Vertrag des Linzers in Wien läuft bis zum Ende der Saison 2025/26. Für die Black Wings stand der Young Star der Saison 2017/18 insgesamt 182-mal auf dem Eis (4 Tore, 18 Vorlagen). Darauf folgten 255 Einsätze für die Graz 99ers (13 Tore, 38 Vorlagen). Insgesamt 70-mal trug Kirchschläger bis dato das Trikot der Nationalmannschaft.

Markus Prinz

