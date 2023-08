Ex-Black-Wings-Topscorer Umicevic beendet Karriere

Dragan Umicevic hat seine erfolgreiche Eishockeykarriere beendet. Der Schwede mit bosnischen Wurzeln, der in insgesamt vier Spielzeiten für die Linzer auf das Eis gegangen ist, und zweimal Liga-Topscorer wurde, verkündete am Sonntag sein Karriereende. Und das, obwohl Umicevic noch Vertrag für die kommende Saison bei Södertälje SK gehabt hätte. Grund ist eine Knieverletzung, die mehrere Comeback-Versuche scheitern ließ. "Es war keine einfache Entscheidung, aber ich habe das Gefühl, alles dafür getan zu haben. Und das macht die Situation ein bisschen einfacher", schreibt Umicevic in der Klub-Aussendung des schwedischen Zweitligisten.

Umicevic begann seine Karriere in seiner Heimat Södertälje, wurde 2003 von den Edmonton Oilers gedraftet, spielte 2007 neun Spiele für ZSKA Moskau und war außerdem in Finnland, der Schweiz, Deutschland und Österreich aktiv.

"Lieber Dragan, wir gratulieren dir von ganzem Herzen zu einer langen und äußerst erfolgreichen Karriere. Als du 2018 zu uns gekommen bist, hast du uns auf Anhieb mit genialen Vorlagen und mit deiner vorbildlichen Art in der Kabine verzaubert. Wir sind froh, dass wir für vier Jahre deine Heimat sein durften. In einer Zeit, in der wir nicht wir selbst waren, haben sich unsere Wege getrennt. Ein Abschied, der nicht so verlaufen ist, wie du es dir nach all deinem Einsatz in der Stahlstadt verdient gehabt hättest. Dafür möchten wir uns aufrichtig entschuldigen und dir nun, zum Ende deiner herausragenden Eishockey-Karriere, für alles danken", schrieben die Black Wings in ihren sozialen Kanälen.

Für die Linzer erzielte der Schwede in 174 Spielen 42 Tore und 153 Assists. Aufgerechnet sind das 1,11 Punkte pro Spiel. Umicevic ist damit hinter Rick Nasheim (1,31) der prozentuell erfolgreichste Black-Wings-Scorer der Vereinsgeschichte (mit mehr als 100 Einsätzen).

Sein Heimatklub Södertälje schreibt, dass er in einer neuen Rolle in der Organisation erhalten bleibt.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

