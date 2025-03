Es ist noch genug Platz im Holzregal der Black Wings

Donnerstag, kurz vor Mitternacht: Doppel-Torschütze und Man of the Match Shawn St-Amant legt den ersten Puck in jenem Holzregal, das die Tischlerei Lindenberger nach einer Idee von Black-Wings-Medienmanager Michael Geltner anfertigte, unter tosendem Applaus seiner Kollegen ab. Nach dem längsten Spiel der Klubgeschichte – 87:03 Minuten beim 3:2 gegen die Graz 99ers – steht es nur noch 1:2 in der Eishockey-Viertelfinalserie.