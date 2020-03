Der Druck auf Peter Freunschlag steigt. Wenn der Linzer Eishockey-Präsident einer Änderung der Vereinsstatuten, die ihm das alleinige Entscheidungsrecht einräumen, nicht zustimmt, wird er über kurz oder lang ein Ablaufdatum bei den Black Wings haben.

Der Bauunternehmer spürt massiven Gegenwind der Opposition. Die drei Vizepräsidenten Karl Egger (KE KELIT), Peter Zauner (MOLIN) und Peter Matausch (CBC-X), die nach der turbulenten Vorstandssitzung am Sonntag aus der Emotion heraus ihren Rücktritt erklärt haben, sind nämlich immer noch im Amt – ein ordnungsgemäßer Abgang hätte schriftlich erfolgen müssen.

Jetzt hat das Trio, das Freunschlags "Reibebaum", Manager Christian Perthaler, weiterhin mit allen Kompetenzen (also auch im sportlichen Bereich) ausstatten wird, dem Präsidenten die Rute ins Fenster gestellt.

Senator Egger, für den "der Verein größer als jede einzelne Person ist", sprach im OÖN-Interview Klartext und forderte ein unverzügliches Einlenken Freunschlags, der sich in seiner (rechtlich ohnehin inakzeptablen) Doppelfunktion als Obmann und Kassier des Klubs die Position geschaffen hat, im Alleingang alle drei Vizepräsidenten überstimmen zu können.

"Die Außendarstellung ist fürchterlich. Es ist nicht haltbar, dass ein Verein von einem Menschen regiert wird", betonte Egger. Wenn Freunschlag nicht nachgibt, ist mit rechtlichen Schritten von Seiten der Vizepräsidenten zu rechnen. Die Gesetzeslage wird gerade durchforstet, die Einberufung einer Vollversammlung (wann auch immer in Zeiten von Corona) wäre der nächste Schritt.

Egger weist auf die große Verantwortung Freunschlags hin: "Es geht um das Überleben des Vereins. Wenn die Statuten nicht repariert werden, gibt es keine Gelder mehr – weder öffentliche noch solche von Seiten privater Sponsoren." Letztere sind überwiegend auf der Seite von Perthaler, den Freunschlag in sportlichen Agenden entmachten will. In einem ORF-Gespräch gab sich Freunschlag, der für die OÖN seit Tagen nicht zu erreichen ist, zahm wie ein Lämmchen: "Perthaler ist ein sehr, sehr guter Mann, den wir nicht verlieren wollen." Diese Aussage ist nicht verwunderlich. Wenn Perthaler weg ist, gehen auch viele Sponsoren von Bord.

Aktuell ist die finanzielle Lage der Black Wings solide: "Wir sind schuldenfrei", sagte Egger. Was nach der Corona-Krise sein wird, ist – mit oder ohne Freunschlag – nicht abschätzbar.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at